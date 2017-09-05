{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 12:33
Стоимость проезда по платной дороге вокруг Хабаровска составит 6,35 рублей за 1 км

Для определения цены был "проведен социологический опрос с водителями различных транспортных средств"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость проезда по платной дороге вокруг Хабаровска, строительство которой планируется начать в текущем году, составит 6,35 рублей за километр. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя центра государственно-частного партнерства Хабаровского края Данил Григорьев.

"Тариф будет равен 6 рублям 35 копейкам с НДС в ценах базового года [который принят для основу для расчетов]. В ходе эксплуатации дороги он будет индексироваться в соответствии с индексом потребительских цен", - сказал Григорьев в рамках презентации проекта дороги на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он добавил, что для определения уровня цены был "проведен социологический опрос с водителями различных транспортных средств", в ходе которого была определена приемлемая цена. "Вся выручка, собранная во время эксплуатации дороги, будет идти в региональный бюджет", - отметил Григорьев.

Как сообщалось ранее, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил ТАСС, что дорогу начнут строить уже в текущем году. Стоимость трассы длиной более 27 км, которую планируется завершить за 3,5 года, составит более 41,8 млн рублей. Строительство будет финансироваться из бюджета края, федерального бюджета и внебюджетных источников. На ВЭФ также было подписано соглашение о финансировании строительства дороги между Газпромбанком и строительной группой ВИС.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017РоссияШпорт, Вячеслав Иванович
Читать далее
Хабаровский губернатор предложил реформировать систему субсидирования Дальнего Востока
6 сентября, 13:56
Рыбоперерабатывающий завод за 1,5 млрд рублей построят на Камчатке до 2021 года
6 сентября, 13:51
Попова: больничные инфекции часто маскируют в медкартах под другие заболевания
6 сентября, 13:47
"Полюс" планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками в 2017 году
6 сентября, 13:47
Итоги
Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий
На ВЭФ обсудили инвестиционные проблемы энергорынка Дальнего Востока и планы по созданию регионального фонда возобновляемой энергетики
6 сентября, 13:44
Южная Корея заинтересована в импорте сгенерированной в России электроэнергии
6 сентября, 13:39
План развития Комсомольска-на-Амуре сократил отток населения в 2,6 раза
6 сентября, 13:38
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"
6 сентября, 13:36
Сахалинские власти предложили соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым турмостом
6 сентября, 13:18
Роспотребнадзор и ДФВУ создадут центр по борьбе с инфекциями
6 сентября, 13:14
"Газпром" подписал договоры с крупными потребителями газа Дальнего Востока
6 сентября, 13:11
Корпорация МСП планирует увеличить на 50% заказы для малого бизнеса Дальнего Востока
6 сентября, 13:05
В Приморье планируют наладить производство судов из российских композитных материалов
6 сентября, 13:04
Эксперт: продвижение российской рыбы на международном рынке тормозит сертификация
6 сентября, 13:03
Капзатраты на Наталкинское месторождение "Полюса" составляют $2,3 млрд
6 сентября, 12:59
Итоги
Леса и деревообработка: от "кругляка" до ЦБК
Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал о мерах поддержки деревоперерабатывающей отрасли и привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс
6 сентября, 12:56
Федосов: хабаровскому краю непросто содержать "СКА-Хабаровск", но долги клубу не грозят
6 сентября, 12:49
Минвостокразвития: филиалы ведущих вузов нужно открыть на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:48
СП Mazda и "Соллерс" инвестируют более 3 млрд рублей в производство двигателей в Приморье
6 сентября, 12:48
Минсельхоз может отказаться от зерновых интервенций в пользу стимулирования экспорта
6 сентября, 12:45
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.