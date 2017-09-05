Стоимость проезда по платной дороге вокруг Хабаровска составит 6,35 рублей за 1 км

Для определения цены был "проведен социологический опрос с водителями различных транспортных средств"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость проезда по платной дороге вокруг Хабаровска, строительство которой планируется начать в текущем году, составит 6,35 рублей за километр. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя центра государственно-частного партнерства Хабаровского края Данил Григорьев.

"Тариф будет равен 6 рублям 35 копейкам с НДС в ценах базового года [который принят для основу для расчетов]. В ходе эксплуатации дороги он будет индексироваться в соответствии с индексом потребительских цен", - сказал Григорьев в рамках презентации проекта дороги на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он добавил, что для определения уровня цены был "проведен социологический опрос с водителями различных транспортных средств", в ходе которого была определена приемлемая цена. "Вся выручка, собранная во время эксплуатации дороги, будет идти в региональный бюджет", - отметил Григорьев.

Как сообщалось ранее, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил ТАСС, что дорогу начнут строить уже в текущем году. Стоимость трассы длиной более 27 км, которую планируется завершить за 3,5 года, составит более 41,8 млн рублей. Строительство будет финансироваться из бюджета края, федерального бюджета и внебюджетных источников. На ВЭФ также было подписано соглашение о финансировании строительства дороги между Газпромбанком и строительной группой ВИС.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.