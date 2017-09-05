В Приморье планируют наладить производство судов из российских композитных материалов

Председатель правления компании "Композитное кораблестроение" Дмитрий Волошенко отметил, что эти материалы уменьшают вес судна, что положительно сказывается на его грузоподъемности и расходе топлива

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Композитное кораблестроение" планирует наладить серийное производство гражданских судов из композитных материалов в Приморском крае. Строить суда будут полностью из российских материалов, сообщил в среду председатель правления компании Дмитрий Волошенко.

"Все детали, которые используются [при строительстве судов], произведены и поставлены нам из России", - сказал он в ходе презентации проекта на Восточном экономическом форуме.

В завод, который планируют запустить в течение ближайших семи лет, предполагается вложить порядка 10 млрд рублей. По словам Волошенко, благодаря использованию композитных материалов существенно уменьшается вес судна, что положительно сказывается на его грузоподъемности и расходе топлива.

Компания "Композитное кораблестроение" работает с 2000 года. Она занимается проектированием и строительством из углеволокна пассажирских и прогулочных судов катамаранного типа, а также патрульных и рабочих катеров. В настоящее время производство носит штучный характер.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.