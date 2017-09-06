Ранее сообщалось, что программа может быть подписана в этом году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Подписание утвержденной программы экономического коридора между Монголией и Россией, в том числе о создании транспортных маршрутов между странами, состоится в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Монголии, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в кулуарах ВЭФ.

Ранее сообщалось, что программа может быть подписана в этом году.

Министр пояснил, что перенос в том числе связан с избранием нового президента Монголии.

"Я думаю, это не в этом году, это уже точно. Пока идет обсуждение на концептуальном уровне с учетом прихода нового президента. Сейчас будет активизация взаимодействия, но идет пересмотр планов", - сказал он.

По словам Донского, в рамках этого проекта сейчас активно идет доработка проектов, связанных с транзитом в Монголию железнодорожным и автомобильным транспортом.

Экономический коридор

Лидеры России, Китая и Монголии - Владимир Путин, Си Цзиньпин и Цахиагийн Элбэгдорж - по итогам трехсторонней встречи приняли программу создания экономического коридора между странами. Программа создания экономического коридора между РФ, Китаем и Монголией включает около 30 проектов.

Отмечалось, что новый транспортный коридор сократит расстояние от юга Китая до европейской части РФ на 1,4 тыс. км, а время в пути до четырех дней. Кроме того, согласно новым договоренностям, с российских перевозчиков будет снято ограничение по въезду грузового транспорта вглубь территории страны, что позволит не менять перевозчика на китайской границе.

Глава Минтранса Максим Соколов 30 августа говорил, что движение по экономическому коридору Россия - Монголия - Китай откроется в 2018 году.

В начале февраля глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. По его словам, продвижение строительства транспортного коридора между тремя странами способствует экономическому развитию и способствует участию Монголии в международных делах.