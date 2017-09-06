Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии

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Президент Центра стратегических разработок рассказал в интервью ТАСС, каких инвесторов из Южной Кореи и Японии ждут в России

Основной темой ВЭФ-2017 стала интеграция и развитие отношений России и Японии, России и Южной Кореи. О том, в каких направлениях может развиваться это партнерство и какие шаги необходимо сделать странам, для того чтобы это сотрудничество было эффективным, в интервью ТАСС рассказал президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников. ​— Какие, по-вашему, направления могли бы быть перспективными и интересными для Японии, Южной Кореи и России в первую очередь? — Азиатско-Тихоокеанский регион развивается достаточно интенсивно, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в современных условиях строить партнерские отношения на Востоке. Южная Корея и Япония среди других партнеров выделяются, в первую очередь, уровнем развития экономики и активной технологической составляющей в ней. Кроме того, эти рынки достаточно закрыты для поставок продовольствия. А поскольку агропромышленный сектор интенсивно развивается в нашей стране, мы заинтересованы в расширении поставок продовольствия на соседние рынки. Можно выделить несколько направлений взаимодействия с Японией и Южной Кореей.

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В первую очередь, это инвестиционное сотрудничество — привлечение японских и корейских инвестиций, выдерживание баланса привлечения инвесторов из различных азиатских стран, в том числе в инфраструктурные проекты на территории России. Во-вторых, мы заинтересованы в том, чтобы вместе с инвестициями к нам в Россию (в том числе на Дальний Восток) приходили и технологии. Здесь Япония и Южная Корея — одни из самых перспективных партнеров. Это касается производств современной техники, в том числе очень высокоточной, электроники, различных видов оборудования, не производимых в России. В-третьих: необходимо снимать барьеры и расширять экспорт продовольствия в эти и другие страны АТР. — Речь идет о Японии или о Южной Корее? — И о Японии, и о Корее. И тот, и другой рынок достаточно закрыты в плане поставок продовольствия, на целый ряд позиций действуют двузначные тарифы, целый ряд нетарифных барьеров. Поэтому, чтобы всерьез говорить о поставках российского продовольствия на эти рынки, конечно, нужны договоренности. Мы заинтересованы в этом диалоге, если будет найдены политические договоренности, если пойдут инвестиции на Дальний Восток, можно будет разговаривать дальше. — Сейчас один из достаточно острых вопросов — это Курилы. Возможны ли совместные инвестиции России и Японии именно в этот регион и в каких сферах? — Решение этого вопроса, конечно, в первую очередь, лежит в политической плоскости. Учитывая многообразие форматов по использованию этих островов, политика здесь будет стоять на первом месте. Возможны варианты совместного инвестирования или создания территорий опережающего развития. Наверное, самыми целесообразными являются направления, связанные с рыбой, морепродуктами, их переработкой. Возможны также исследования океана, которые могут быть там проведены. Опять же — с оговоркой на политические вопросы и вопросы безопасности. — Вы говорили про импорт технологий из Японии в Россию. Но уже сейчас обсуждаются совместные проекты стран в сфере образования и здравоохранения. Насколько они перспективны и есть ли уже какие-то конкретные планы? — Учитывая, что и японская и южнокорейская экономики очень сильно продвинулись в плане медицинских технологий, применения и оказания услуг в сфере здравоохранения, в этом есть большой потенциал для развития сотрудничества.

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В том числе — если мы сможем преодолеть проблемы, связанные с применением японских, южнокорейских практик и стандартов в российских условиях — с учетом регулирования. С образованием немного сложнее, но и здесь развивается сотрудничество между университетами и обмены. — Возвращаясь к теме снятия барьеров, которые существуют между нашими странами, соглашение об изменении двойного налогообложения у нас с Японией оказало бы позитивное влияние на экономику? — Я думаю, что это было бы очень хорошим шагом. По той причине, что инвесторы, которые получают доходы в России, и, соответственно, декларируют их в Японии, получают прямую выгоду в форме зачета налогов. Поэтому, если бы такое соглашение появилось, это положительно бы сказалось и на отношениях между нашими странами, и на взаимном интересе инвесторов. — А создание зоны свободной торговли с Японией или Кореей — это возможный шаг? — И с Японией, и с Кореей это можно обсуждать. Если мы говорим просто об обнулении пошлины в торговле товарами, то это, скорее всего, будет России невыгодно. Большую долю наших поставок составляют энергоресурсы, мы не заинтересованы открывать свой рынок в обмен на уступки по позициям, по которым у нас нет или почти нет поставок.