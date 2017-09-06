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7 сентября, 03:06
РФ и Япония подпишут заявление о сотрудничестве в цифровой экономике

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко и министр экономического развития России Максим Орешкин также подпишут меморандум о повышении производительности труда

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подпишут совместное заявление о сотрудничестве в цифровой экономике, а также меморандум о повышении производительности труда. Об этом заявил в четверг глава японского ведомства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"После этой встречи мы с министром экономического развития Орешкиным будем подписывать совместное заявление о сотрудничестве в сфере цифровой экономики, а также меморандум о повышении производительности труда", - сказал он.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Орешкин, Максим СтаниславовичРоссияЯпония
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