РФ и Япония подпишут заявление о сотрудничестве в цифровой экономике

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко и министр экономического развития России Максим Орешкин также подпишут меморандум о повышении производительности труда

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подпишут совместное заявление о сотрудничестве в цифровой экономике, а также меморандум о повышении производительности труда. Об этом заявил в четверг глава японского ведомства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"После этой встречи мы с министром экономического развития Орешкиным будем подписывать совместное заявление о сотрудничестве в сфере цифровой экономики, а также меморандум о повышении производительности труда", - сказал он.

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