Республика Корея намерена создать во Владивостоке центр поддержки инвестиций

Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций также выразило заинтересованность в сотрудничестве по вопросу глобализации острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций (КОТРА) намерено открыть во Владивостоке центр поддержки инвестиций, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) исполнительный вице-президент организации по бизнес- информации и торговле Юн Вонсок.

"Сейчас многие корейские компании работают в России, и мы бы хотели основать центр поддержки инвестиций во Владивостоке, оборудовать в нем "горячую линию", чтобы отвечать на вопросы корейских и российских бизнесменов", - сказал Юн Вонсок на сессии "Остров Русский - у истоков создания центра международного сотрудничества и высоких технологий в АТР".

Представитель агентства добавил, что из будущего центра также планируется следить за исполнением проектов на Дальнем Востоке, в которых участвуют корейские инвестиции. Кроме того, агентство рассчитывает, что ежегодным станет День корейских инвесторов в России. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве в вопросах глобализации острова Русский.

КОТРА - некоммерческая правительственная организация Республики Корея, основанная в 1962 году. Она способствует развитию корейской экспортоориентированной экономики посредством различной деятельности, направленной на развитие торговли путем изучения зарубежных рынков и установления деловых контактов.

ВЭФ-2017 открылся в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.