Васильева: проблемы с задолженностью по зарплате учителей в Забайкалье решены

По словам главы Минобрнауки, 28 августа задолженность составляла 6 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Учителям Забайкалья выплатили все задолженности по зарплате. Об этом в четверг заявила журналистам глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на полях Восточного экономического форума.

"У нас задолженности нет, те проблемы были решены. Были трудности с блокировкой счетов, но сейчас этого нет", - сказала Васильева.

28 августа на селекторном совещании "О готовности системы образования к началу 2017-2018 учебного года", которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Минобрнауки заявила о задолженности по зарплате учителей в Забайкальском крае, на тот момент она составляла 6 млн руб.

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