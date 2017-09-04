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7 сентября, 06:56
Kyodo: Токио и Сеул просят Пекин и Москву поддержать новые санкции против Пхеньяна

Соответствующая позиция была озвучена в ходе переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Япония и Южная Корея просят Китай и Россию поддержать новые санкции в отношении КНДР, которая на прошлой неделе провела очередное ядерное испытание. Об этом в четверг сообщило агентство Киодо.

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Отмечается, что соответствующая позиция японской и южнокорейской стороны была озвучена в ходе состоявшихся на полях Восточного экономического форума переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. На заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Великобритании, США, Франции, Южная Кореи и Японии, постпред США Никки Хейли объявила, что Вашингтон представит проект резолюции с новыми рестрикциями в отношении Пхеньяна. Вашингтон намерен вынести документ на голосование Совбеза ООН 11 сентября, сообщила она.

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ВЭФ-2017Мун Чжэ ИнХейли, НиккиАбэ, СиндзоРеспублика КореяСитуация на Корейском полуостровеРакетные запуски в КНДРКитайРоссияЯпония
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