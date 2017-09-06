{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 07:17
Турпоток в Якутию планируют увеличить в 1,4 раза за счет проекта "Северная мозаика"

Общая стоимость проекта туристско-рекреационного кластера составляет 1,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) планируют увеличить поток туристов в регион до конца 2018 года в 1,4 раза - до 196 тыс. человек, за счет реализации проекта "Северная мозаика". Об этом сообщила в четверг во время презентации инвестиционных проектов в рамках третьего Восточного экономического форума и. о. гендиректора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова.

"В ходе реализации проекта будет привлечено 852 млн рублей внебюджетных инвестиций и планируется создать более 400 рабочих мест и увеличить турпоток в Республику Саха до 196 тыс. туристов в год до конца 2018 года", - сказала она. Диряхова уточнила ТАСС, что по итогам 2016 года турпоток в республику составил 140 тыс. человек.

Общая стоимость проекта туристско-рекреационного кластера составляет 1,2 млрд рублей. Первые объекты кластера "Северная мозаика" были созданы в 2012 году, в 2018 году планируется завершить строительство основных объектов. Комплекс начинается у подножия Табагинского мыса от асфальтного шоссе до обширных площадок с панорамным видом на реку Лену. 15 инвесторов уже реализуют свои проекты по строительству гостиничных коттеджей, горнолыжных комплексов, этнокомплексов, ресторанов.

По словам Диряховой, сейчас необходимы инвестиции для реализации двух проектов - "Царство якутской зимы" - круглогодичного развлекательно-образовательного центра, где гостей будут знакомить с культурным наследием арктических регионов, новыми технологиями для работы в условиях низких температур, и "Всемирный центр мамонта", который включает международный институт научных исследований в области археологии и палеонтологии с хранилищем уникальных экспонатов и выставкой мамонтов.

Цель проектов заключается в формировании опорной базы для развития внутреннего и внешнего туризма. Перспективными странами для экспорта туруслуг, по словам Диряховой, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Япония.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017РоссияЯпония
Читать далее
Галушка: российская часть моста через Амур в КНР строится быстрее, чем китайская
7 сентября, 07:59
Объем поставок этана "Газпрома" Амурскому ГХК "Сибура" может составить 1,7-1,9 млн т в год
7 сентября, 07:58
Галушка поддержал идею налаживания прямого сообщения между Курилами и Японией
7 сентября, 07:57
ФСК планирует инвестиционную программу на 2018 год в объеме 118 млрд рублей
7 сентября, 07:49
ВЭБ и ФРДВ могут вложить 3,5 млрд рублей в строительство терминала аэропорта в Хабаровске
7 сентября, 07:44
Переговоров о встрече в РФ делегаций КНДР и Южной Кореи не ведется
7 сентября, 07:43
Глава ВЭБ не ожидает сильного роста резервов на возможные потери от проблемных проектов
7 сентября, 07:37
Росатом рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции до конца года
7 сентября, 07:29
Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не запланирована
7 сентября, 07:28
ЦБ: письмо "Альфа Капитала" не повлияло на проблемы банка "ФК Открытие"
7 сентября, 07:28
Эксперт: ДВФО за пять лет потребуется до 1 млн работников в связи с ростом инвестиций
7 сентября, 07:25
"Газпром" и японская Mitsui подписали рамочное соглашение по мало- и среднетоннажному СПГ
7 сентября, 07:23
Росатом сохраняет планы подписать в 2017 году контракт на строительство АЭС в Египте
7 сентября, 07:20
Роспотребнадзор открыл стенд для прививок против гриппа на ВЭФ
7 сентября, 07:19
РФПИ планирует открыть до конца 2017 года офис в США
7 сентября, 07:14
ФК ЦСКА в 2017 году должен заплатить по кредиту за стадион лишь небольшую сумму
7 сентября, 07:09
МЭР ожидает инфляцию в РФ в сентябре на уровне 0-0,2%
7 сентября, 07:05
Глава ВЭБ: процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябре
7 сентября, 06:55
Путин призвал президента Монголии рассмотреть новые возможности сотрудничества
7 сентября, 06:43
Новак: новые санкции США не повлияли на интерес азиатских инвесторов к проектам в России
7 сентября, 06:42
Глава ВЭБ: посещаемость стадиона ЦСКА неплохая, не стоит судить по летним матчам
7 сентября, 06:41
Глава ТПП Южной Кореи: Москва и Сеул подпишут меморандум по авиаперевозкам к 2018 году
7 сентября, 06:28
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.