Турпоток в Якутию планируют увеличить в 1,4 раза за счет проекта "Северная мозаика"

Общая стоимость проекта туристско-рекреационного кластера составляет 1,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) планируют увеличить поток туристов в регион до конца 2018 года в 1,4 раза - до 196 тыс. человек, за счет реализации проекта "Северная мозаика". Об этом сообщила в четверг во время презентации инвестиционных проектов в рамках третьего Восточного экономического форума и. о. гендиректора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова.

"В ходе реализации проекта будет привлечено 852 млн рублей внебюджетных инвестиций и планируется создать более 400 рабочих мест и увеличить турпоток в Республику Саха до 196 тыс. туристов в год до конца 2018 года", - сказала она. Диряхова уточнила ТАСС, что по итогам 2016 года турпоток в республику составил 140 тыс. человек.

Общая стоимость проекта туристско-рекреационного кластера составляет 1,2 млрд рублей. Первые объекты кластера "Северная мозаика" были созданы в 2012 году, в 2018 году планируется завершить строительство основных объектов. Комплекс начинается у подножия Табагинского мыса от асфальтного шоссе до обширных площадок с панорамным видом на реку Лену. 15 инвесторов уже реализуют свои проекты по строительству гостиничных коттеджей, горнолыжных комплексов, этнокомплексов, ресторанов.

По словам Диряховой, сейчас необходимы инвестиции для реализации двух проектов - "Царство якутской зимы" - круглогодичного развлекательно-образовательного центра, где гостей будут знакомить с культурным наследием арктических регионов, новыми технологиями для работы в условиях низких температур, и "Всемирный центр мамонта", который включает международный институт научных исследований в области археологии и палеонтологии с хранилищем уникальных экспонатов и выставкой мамонтов.

Цель проектов заключается в формировании опорной базы для развития внутреннего и внешнего туризма. Перспективными странами для экспорта туруслуг, по словам Диряховой, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Япония.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.