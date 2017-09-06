Глава ТПП Южной Кореи: Москва и Сеул подпишут меморандум по авиаперевозкам к 2018 году

Председатель Торгово-промышленной палаты республики Пак Ён Ман подчеркнул, что Южная Корея заинтересована в том, чтобы активно участвовать в развитии ЕврАзЭС

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Южная Корея к 2018 году могут подписать меморандум о сотрудничестве в области организации авиаперевозок. Об этом сообщил в четверг председатель Торгово-промышленной палаты Южной Кореи Пак Ён Ман на полях третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас уже имеется меморандум о взаимопонимании, к 2018 году планируется подписать еще один меморандум о сотрудничестве в области организации авиаперевозок", - сообщил он.

По его словам, Южная Корея заинтересована в том, чтобы активно участвовать в развитии Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). "В настоящее время для этого существуют достаточно серьезные сложности в связи с Северной Кореей и другими политическими вопросами, - отметил Пак Ён Ман. - При этом мы считаем, что Республика Корея является одним из наиболее перспективных партнеров России для развития Дальнего Востока".

Председатель ТПП обратил внимание на повышенный интерес многих корейских компаний к ЕврАзЭС. "Рассчитываем, что ВЭФ станет той самой площадкой, на которой руководство разных стран и представители бизнеса смогут делиться своими идеями и предложениями", - отметил он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.