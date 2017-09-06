{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 07:20
Росатом сохраняет планы подписать в 2017 году контракт на строительство АЭС в Египте

Глава госкорпорации заявил, что EPC-контракт будет подписан в текущем году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году подписать контракт на строительство АЭС "Дабаа" в Египте. Об этом ТАСС сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

"В этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в годовом отчете госкорпорации отмечалось, что Росатом рассчитывает в 2017 году подписать EPC-контракт (engineering, procurement and construction - способ контрактования в строительной отрасли) на строительство первой в Египте АЭС "Дабаа".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017РоссияЕгипет
Читать далее
Галушка: российская часть моста через Амур в КНР строится быстрее, чем китайская
7 сентября, 07:59
Объем поставок этана "Газпрома" Амурскому ГХК "Сибура" может составить 1,7-1,9 млн т в год
7 сентября, 07:58
Галушка поддержал идею налаживания прямого сообщения между Курилами и Японией
7 сентября, 07:57
ФСК планирует инвестиционную программу на 2018 год в объеме 118 млрд рублей
7 сентября, 07:49
ВЭБ и ФРДВ могут вложить 3,5 млрд рублей в строительство терминала аэропорта в Хабаровске
7 сентября, 07:44
Переговоров о встрече в РФ делегаций КНДР и Южной Кореи не ведется
7 сентября, 07:43
Глава ВЭБ не ожидает сильного роста резервов на возможные потери от проблемных проектов
7 сентября, 07:37
Росатом рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции до конца года
7 сентября, 07:29
Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не запланирована
7 сентября, 07:28
Эксперт: ДВФО за пять лет потребуется до 1 млн работников в связи с ростом инвестиций
7 сентября, 07:25
"Газпром" и японская Mitsui подписали рамочное соглашение по мало- и среднетоннажному СПГ
7 сентября, 07:23
ФК ЦСКА в 2017 году должен заплатить по кредиту за стадион лишь небольшую сумму
7 сентября, 07:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.