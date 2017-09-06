Росатом сохраняет планы подписать в 2017 году контракт на строительство АЭС в Египте

Глава госкорпорации заявил, что EPC-контракт будет подписан в текущем году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году подписать контракт на строительство АЭС "Дабаа" в Египте. Об этом ТАСС сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

"В этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в годовом отчете госкорпорации отмечалось, что Росатом рассчитывает в 2017 году подписать EPC-контракт (engineering, procurement and construction - способ контрактования в строительной отрасли) на строительство первой в Египте АЭС "Дабаа".

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