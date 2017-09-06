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7 сентября, 07:44
ВЭБ и ФРДВ могут вложить 3,5 млрд рублей в строительство терминала аэропорта в Хабаровске

Соглашение о сотрудничестве по реализации данного проекта было подписано организациями с представителями ОАО "Хабаровский аэропорт" в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) рассматривают финансирование строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска. Соглашение о сотрудничестве по реализации данного проекта было подписано организациями с представителями ОАО "Хабаровский аэропорт" в рамках Восточного экономического форума.

"Общая стоимость проекта составляет 4,4 млрд рублей, потенциальное участие Внешэкономбанка совместно с ФРДВ - 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Представитель хабаровского аэропорта, президент ООО "УК Комакс" Константин Басюк выразил уверенность, что "партнерство с ВЭБ значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки".

В свою очередь глава ВЭБ Сергей Горьков подчеркнул, что финансирование инфраструктуры, является одной из ключевых задач банка.

ВЭБ поддерживает региональное развитие через финансирование инфраструктуры и промышленности в субъектах РФ. За последние два года одобрено финансирование из средств Фонда 14 проектов общим объемом 213 млрд рублей, из которых инвестиции фонда составят 34 млрд рублей.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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