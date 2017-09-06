Переговоров о встрече в РФ делегаций КНДР и Южной Кореи не ведется

Ранее сообщалось, что встреча между представителями двух стран может состояться в Санкт-Петербурге

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Конкретных переговоров о встрече в России делегаций Северной и Южной Кореи не ведется. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Мне об этом неизвестно. Нет и никаких переговоров ни с Северной, ни с Южной Кореей", - сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что встреча делегаций из КНДР и Южной Кореи может состояться в октябре в Санкт-Петербурге на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

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