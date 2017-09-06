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7 сентября, 08:29
Создание рыбного кластера в порту Корсаков начнется в 2017 году

По словам губернатора области Олега Кожемяко, проект в ближайшее время передадут на государственную экспертизу

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство рыбного кластера в сахалинском порту Корсаков начнется в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Проект в ближайшее время будет передан на государственную экспертизу, в этом году начнем строить", - сказал Кожемяко.

По его словам, основным объектом кластера станет рыбная биржа.

"Здесь будут созданы все условия для хранения, переработки и транспортировки, чтобы рыбаки могли привозить свою продукцию, выставлять ее, с площадками для брокеров, представителей торговых сетей", - отметил собеседник агентства.

Губернатор отметил, что региональные власти договорились с японским рынком в Саппоро, который будет участником биржи и поставлять продукцию из Японии. По мнению Кожемяко, особым спросом будут пользоваться деликатесы.

"Я не думаю, что минтай будут через этот аукцион покупать", - заметил он.

Кожемяко также сообщил, что вторым этапом создания кластера станет строительство судостроительного завода. Он будет ремонтировать суда, которые приходят на отстой. Первые результаты кластер сможет показать в конце 2018 - начале 2019 года.

Рыбный кластер Сахалина

Инициатором проекта являет компания "Южный терминал". Он предусматривает создание в порту Корсаков единого рыбного логистическо-перерабатывающего комплекса с размещением в береговой зоне мощностей по приемке, обработке, хранению объектов водных биологических ресурсов. Здесь же будет организована работа сахалинской рыбной биржи.

Предполагается, что в результате реализации проекта появится порядка 200 новых рабочих мест, будет создана инфраструктура и база для локализации процессов хранения, переработки, транспортировки и реализации продукции в одном месте, в бюджет Сахалина до 2029 года поступит порядка 700 млн рублей налоговых отчислений.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияЯпонияКожемяко, Олег Николаевич
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