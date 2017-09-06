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7 сентября, 08:46
Южная Корея готова значительно активизировать сотрудничество с Россией
© Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил Москве "навести девять мостов сотрудничества"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Южная Корея заинтересована в активизации сотрудничества с Россией и другими странами Северо-Восточной Азии. Об этом заявил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Мы готовы значительно активизировать сотрудничество с Россией и другими странами Северо-Восточной Азии", - сказал он.

Мун Чжэ Ин подчеркнул свое намерение добиться более близких отношений с Россией.

"Во время своей работы в качестве президента я хочу сделать российско-корейские отношения более близкими и более тесными", - сказал он.

Девять мостов сотрудничества

Мун Чжэ Ин предложил России "навести девять мостов сотрудничества", включающих транспорт, энергетику и сельское хозяйство. 

"Я предлагаю навести девять мостов между Кореей и Россией для одновременного и многостороннего сотрудничества. Девять мостов - это мост газа, железной дороги, Северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и других видов сотрудничества", - сказал он.

Мун Чжэ Ин отметил, что новая реальность Востока создается именно на Дальнем Востоке, и назвал регион "платформой динамичного сотрудничества, открывающего эру Тихоокеанского кольца".

Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

 

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