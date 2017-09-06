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7 сентября, 08:40
"Газпром нефть" определится с позицией по продлению соглашения ОПЕК+ через 2-3 месяца

Глава компании Александр Дюков отметил, что необходимо оценить как будет меняться баланс спроса и предложения и что будет с запасами нефти

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" определит свою позицию по вопросу продления соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти через 2-3 месяца. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков в кулуарах ВЭФ.

"С момента продления соглашения прошло два месяца, преждевременно делать выводы. Давайте дождемся, когда пройдет еще 2-3 месяца: мы поймем динамику и после этого уже можно будет делать какие-то выводы, рассматривать какие-то сценарии. А сейчас пока рано это обсуждать", - сказал он.

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По его словам, нужно будет оценить как будет меняться баланс спроса и предложения, и что будет с запасами нефти.

"Если запасы серьезно, значительно сократятся, спрос будет превышать предложение, то будет целесообразно рассмотрение возможности увеличения квот для участников этого соглашения", - добавил он.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей по отношению к уровню октября 2016 года.

Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.

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Теги
ВЭФ-2017Решение ОПЕК о сокращении добычи нефтиРоссия
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