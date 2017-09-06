"Газпром нефть" определится с позицией по продлению соглашения ОПЕК+ через 2-3 месяца

Глава компании Александр Дюков отметил, что необходимо оценить как будет меняться баланс спроса и предложения и что будет с запасами нефти

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" определит свою позицию по вопросу продления соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти через 2-3 месяца. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков в кулуарах ВЭФ. "С момента продления соглашения прошло два месяца, преждевременно делать выводы. Давайте дождемся, когда пройдет еще 2-3 месяца: мы поймем динамику и после этого уже можно будет делать какие-то выводы, рассматривать какие-то сценарии. А сейчас пока рано это обсуждать", - сказал он.

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