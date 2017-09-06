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7 сентября, 09:05
Абэ удивлен высокими темпами работы по плану сотрудничества Японии и РФ

По словам премьера, "в Японии появляется все более широкий интерес к России"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным удивлен темпами работы по плану сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен в прошлом году японской стороной. Об этом он рассказал в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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"По каждому из восьми пунктов [плана сотрудничества] ведется очень большая работа, все ее примеры не перечислишь. Всего за один год добиться такого. Мы вместе с президентом Путиным не можем скрыть своего удивления", - отметил он.

По словам Абэ, "в Японии появляется все более широкий интерес к России". "Если японские и российские предприниматели захотят начать что-то вместе, то несомненно пригодится созданный совместно двумя странами фонд - это около $1 млрд", - добавил глава правительства.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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