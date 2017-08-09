Путин: РФ видит желание администрации Трампа разрядить напряженность вокруг КНДР

Российский лидер рассчитывает, что здравый смысл Вашингтона возобладает в отношении решения проблемы Пхеньяна

"Мы видим желание действующей администрации [США] ситуацию [с КНДР] разрядить", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента, в Москве понимают, что никто не хочет обострения ситуации. "Думаю, что нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться", - добавил он. "Нет другого решения проблемы, кроме дипломатического, - уверен он. - Это нелегкий, непростой и не быстрый путь решения проблемы, но единственно правильный". По словам Путина, нужно начать переговоры, убедить Сеул в том, что и для них это лучший способ решения вопроса.

Услышав вопрос об отношениях США и КНДР, Путин переспросил у модератора дискуссии, который является гражданином США, почему тот не задал его сначала сидящим на заседании главам стран-ближайших союзников этого государства - Японии и Южной Кореи. "Я их потом тоже спрошу", - ответил тот.

Путин рассчитывает, что в американской администрации возобладает здравый смысл по вопросу КНДР. "Я очень рассчитывают, что вот этот здравый смысл [Вашингтона по ситуации с КНДР] возобладает и мы будем, совместно и кооперативно работая, двигаться в направлении решения этого вопроса", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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