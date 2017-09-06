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7 сентября, 10:17
Президент Южной Кореи призвал РФ к созданию нового партнерства через проекты в энергетике

Мун Чжэ Ин выразил мнение, что в северо-восточной Азии может быть создано "крупнейшее в мире энергетическое сообщество"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи надеется, что РФ сыграет решающую роль в изменении энергетической парадигмы, которое приведет к формированию нового энергетического партнерства. Об этом заявил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Перед сотрудничеством в области электроэнергетики стоит задача по созданию новой парадигмы энергетики, - отметил он. - Я желаю, чтобы Россия сыграла лидирующую роль в этом направлении".

Он выразил мнение, что в северо-восточной Азии может быть создано "крупнейшее в мире энергетическое сообщество". "Это может стать базой для формирования экономического сообщества в северо-восточной Азии и запуска механизма многосторонней безопасности", - добавил Мун Чжэ Ин.

"У меня есть амбициозное видение с учетом формирования экономического союза в регионе начать переговоры по созданию сетей электропередач в региона, - указал он. - Предлагаю всем лидерам начать работу в данном направлении".

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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