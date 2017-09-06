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7 сентября, 11:12Итоги
Россия — Китай

Развитию российско-китайских экономических отношений мешают государственные барьеры и отсутствие доверительных отношений между предпринимателями двух стран, считают участники ВЭФ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Сотрудничество Китая и России находится на подъеме

"Наше сотрудничество действительно развивается. Оно строится на фундаменте нашей дружбы, потому что это является непременным условием для развития бизнеса", — Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Сейчас абсолютно точно самое лучшее время для российско-китайских отношений, которое мы наблюдаем. Это связано с тем, что руководство России и Китая очень похоже смотрит на одни и те же вещи. Пользуясь интернет-терминологией, можно говорить, что сейчас это российско-китайские отношения 3.0 <…>. Сделки с Россией поддерживаются руководством Китая. И действительно, наступил такой золотой век для российско-китайских инвестиций", — Кирилл Дмитриев, гендиректор АО Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Сегодня отношения между Россией и Китаем переживают абсолютно новую фазу", — Григорий Березкин, председатель совета директоров Группы компаний "ЕСН".

ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие должного доверия между предпринимателями Китая и России

"(Один из уровней российско-китайских отношений — прим. ТАСС) — партнерство среднего и малого бизнеса — и в основном в несырьевом секторе. И вот тут как раз хотелось бы отметить, что уровень взаимоотношений между российскими компаниями и китайскими компаниями абсолютно не соответствует тем возможностям, которые предоставляют нам наши политические лидеры, наши отношения между странами. И несырьевой сектор, особенно малого и среднего бизнеса, катастрофически отстает от тех возможностей, которые есть <…>. Мы еще не вернулись к уровню личного доверия, к тому, что Россия для Китая и Китай для России могут стать интересными объектами для взаимных инвестиций", — Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Группы компаний "Ренова".

"(Причиной ряда проблем может быть — прим. ТАСС) <…> специфика ментальности, специфика ведения бизнеса в Китае <…>. В Китае все действует на уровне горизонтальных связей, если брать средний бизнес", — Леонид Петухов, гендиректор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта".

Медленная работа государственных органов

"Барьеров в нашей взаимной торговле остается еще немало <…>. Наши государственные органы очень медленно принимают решения <…>. Например, ограничение по поставкам мяса (в Китай — прим. ТАСС) действует с 2005 года — 12 лет — и никак не можем решить этот вопрос. Есть квоты на зерновые и так далее", — Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ.

РЕШЕНИЯ

Дальнейшее развитие логистических коридоров

"Мы считаем правильным переходить к следующим этапам сотрудничества. Для нас имеет принципиальное значение общая работа по развитию логистических коридоров. Совершенно понятно, что логистические коридоры стоят часто на порядок других денег, чем инвестиционные проекты, — там большие капиталовложения, а кроме того, самое главное: для того чтобы эти транспортные коридоры были эффективны, для того чтобы они окупались, нужно изучение потенциального потока грузового, нужны определенные гарантии правительств обеих стран", — Юрий Трутнев.

Необходимо расширять трансграничную кооперацию

"Если мы говорим о сотрудничестве (Дальнего Востока с соседними китайскими провинциями — прим. ТАСС), мы видим новую модель — это модель так называемой сформировывающейся сейчас трансграничной кооперации. Что имеется в виду? (Имеется в виду совместное производство разных продуктов на экспорт, к примеру, в нефтехимии— прим. ТАСС). Например, у нас с коллегами образуется трансграничный кластер, когда из метанола делаем следующий передел в России, следующий передел — в Китае, часть продуктов мы снова возвращаем и с определенными фракциями нефтехимии делаем следующий передел. И уже мы не конкуренты, у нас уже нет торговых отношений. Мы уже вместе смотрим на то, чтобы поставлять финальную продукцию на рынки в целом азиатские", — Григорий Березкин.

Транспортные коридоры в России должны идти через регионы технико-экономического развития

"Чтобы развивать регионы Дальнего Востока России, очень важным являются транспортные коридоры, а также мне кажется, вам нужно создавать регионы технико-экономического развития", — Чэнь Чжун, гендиректор China Communications Construction Company Limited International.

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