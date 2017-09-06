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7 сентября, 10:26
Абэ предложил подумать о возможности строительства железной дороги между Японией и РФ

Премьер Японии отметил, что "было бы хорошо, если бы можно было проехать от Токио до Владивостока на поезде"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил подумать над возможностью реализации проекта по созданию железнодорожного сообщения между РФ и Японией. Соответствующим образом он ответил на вопрос ведущего пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) о перспективах такого проекта.

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"Давайте соберем все умы, чтобы реализовать его", - сказал он. Абэ отметил, что "было бы хорошо, если бы можно было проехать от Токио до Владивостока на поезде". "Но для этого нужно укреплять взаимное доверие между нашими странами", - подчеркнул он.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией. Мишарин подчеркивал, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.

По оценкам генерального директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, сухопутный переход между странами может обойтись в 1 трлн рублей. При этом строительство может начаться одновременно между материком и Сахалином и Хоккайдо и Сахалином, и с учетом проектно-изыскательских работ проект займет от 3 до 5 лет. Эксперт также отмечал высокий потенциал маршрута с точки зрения пассажирского сообщения, а вот перспективы грузового сообщения, считает Иванкин, требуют детальной оценки.

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Теги
ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпония
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