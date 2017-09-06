Беспилотники для обнаружения очагов пожаров могут быть использованы в РФ и Монголии

Российская сторона отметила, что сфера взаимодействия по линии чрезвычайных служб расширяется

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России и их монгольские коллеги планируют использовать беспилотники для обнаружения очагов пожаров на территории обоих государств. Об этом сообщил замглавы МЧС Олег Баженов.

"Проводятся совместные тренировки на территории обеих стран по вопросам своевременного оповещения и оказания помощи при тушении ландшафтных пожаров. Прорабатывается вопрос о возможности использовать в будущем беспилотные летательные аппараты для обнаружения очагов пожаров на территориях обоих государств с передачей информации в режиме реального времени", - сказал Баженов в ходе двусторонней встречи с заместителем руководителя Государственного агентства по ЧС Монголии Батмунхом Ууганбаяром на Восточном экономическом форуме.

Также он отметил, что в целом взаимодействие по линии чрезвычайных служб оценивается как перспективное и долгосрочное. "Сфера взаимодействия расширяется с постановкой новых задач - от вопросов обучения и поставки пожарно-спасательной техники и оборудования до совместных действий по борьбе с трансграничными лесными и степными пожарами", - подчеркнул Баженов.