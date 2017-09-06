К созданию биржи самородков в Магаданской области могут приступить в 2018 году

Концепцию проекта разработают до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта создания в Магаданской области биржи самородков может быть начата в 2018 году, а ее концепцию разработают до конца 2017 года. Об этом ТАСС в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Владимир Печеный.

"Мы продолжаем работать над этим проектом. Сегодня есть самые различные возможности продвижения такого товара как самородки… Есть концепция Фонда развития Дальнего Востока, есть наша концепция региональная, в которой мы в большей степени склоняемся к самородкам уже в виде ювелирных изделий, производимым на территории области… Надеюсь, к концу года будет сформулирована концепция", - сказал губернатор.

Как сообщалось ранее, в 2017 губернатор Магаданской области предложил создать биржу самородков, которая смогла бы привлечь в регион туристов из других регионов России и стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

По данным правительства Магаданской области на начало 2017 года, на территории региона сосредоточено более 11% запасов разведанного россыпного золота России, 15% рудного золота и около 50% серебра. Прогнозные ресурсы благородных металлов в регионе, как отмечается, в 3-6 раз превышают разведанные запасы. В 2016 году в области были добыты рекордные 27,5 тонн золота.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.