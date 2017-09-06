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7 сентября, 10:56
К созданию биржи самородков в Магаданской области могут приступить в 2018 году

Концепцию проекта разработают до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта создания в Магаданской области биржи самородков может быть начата в 2018 году, а ее концепцию разработают до конца 2017 года. Об этом ТАСС в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Владимир Печеный.

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"Мы продолжаем работать над этим проектом. Сегодня есть самые различные возможности продвижения такого товара как самородки… Есть концепция Фонда развития Дальнего Востока, есть наша концепция региональная, в которой мы в большей степени склоняемся к самородкам уже в виде ювелирных изделий, производимым на территории области… Надеюсь, к концу года будет сформулирована концепция", - сказал губернатор.

Как сообщалось ранее, в 2017 губернатор Магаданской области предложил создать биржу самородков, которая смогла бы привлечь в регион туристов из других регионов России и стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

По данным правительства Магаданской области на начало 2017 года, на территории региона сосредоточено более 11% запасов разведанного россыпного золота России, 15% рудного золота и около 50% серебра. Прогнозные ресурсы благородных металлов в регионе, как отмечается, в 3-6 раз превышают разведанные запасы. В 2016 году в области были добыты рекордные 27,5 тонн золота.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияПеченый, Владимир Петрович
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