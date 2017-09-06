Ранее Владимир Путин сообщил о прорабатывании вопроса увеличения закупок сжиженного газа в рамках участия южнокорейских компаний в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Южная Корея обсуждают поставки газа в объеме 12 млрд кубометров в год, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр энергетики России Александр Новак.

"Обсуждаем с коллегами. Только в стадии обсуждения, оценки стоимости, объема инвестиции, стоимости. Речь шла о 12 млрд кубометров", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее на полях ВЭФ президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что в данный момент прорабатывается вопрос об увеличении закупок сжиженного природного газа в рамках участия южнокорейских компаний в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Кроме того, он отметил, что "для транспортировки продукции "Ямал СПГ" на южно-корейских верфях будет построено 15 танкеров".

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.