В Вологодской области может появиться свой "гектар"

Губернатор области отметил, что реализация проекта возможна с привлечением средств регионального бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области рассмотрит возможность реализации проекта "Вологодский гектар" по примеру "дальневосточного". Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Олег Кувшинников.

"Применимым для Вологодской области мне показался широко разрекламированный проект "Дальневосточный гектар". Проект для нас интересен, потому что в Вологодской области пустующих земель тоже хватает. Предоставление земли на льготных условиях под развитие собственного дела, сельхозпроизводства, фермерского хозяйства - очень интересный опыт, который мы обязательно изучим. Проект возможен с участием регионального бюджета, мы не планируем заявляться с этим на федеральный уровень", - сказал Кувшинников.

По его словам, в ближайшее время областное правительство приступит к разработке проекта.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, он дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Ранее сообщалось, что привлечение граждан на участки, в том числе, позволит создать на Дальнем Востоке новые населенные пункты.

В Вологодской области сейчас проживает почти 1,2 млн человек, средняя плотность населения - восемь человек на 1 кв. км, в среднем по России - чуть больше девяти человек.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.