Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по восстановлению спортсменов российской сборной будет функционировать в Пхенчхане в период проведения зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом ТАСС рассказал глава ФМБА России Владимир Уйба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На вопрос, будет ли в Пхенчхане восстановительный центр ФМБА для спортсменов сборной России, как это было на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Уйба ответил: "Откроем обязательно. Мы так делаем на любой Олимпиаде".

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.