В трех ТОР Дальнего Востока построят площадки для малого бизнеса

Глава КРДВ заявил, что это делается для предоставления субъектам малого предпринимательства дешевых земельных участков и налоговых льгот

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Специальные производственные площадки для размещения субъектов малого бизнеса будут построены на территориях опережающего развития (ТОР) Хабаровского и Приморского края. Как сообщил в среду гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов, субъекты малого бизнеса смогут получить на этих площадках те же льготы, что и другие резиденты ТОР.

"Сейчас мы приступили к проекту создания трех промышленных зданий, которые мы сами построим и будем сдавать малому бизнесу в аренду на таких же условиях, как землю (в ТОР - прим. ТАСС)", - сказал Тихонов на сессии "Дальний Восток: взгляд инвестора" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, это делается для того, чтобы субъектам малого предпринимательства были доступны те же льготы, какие доступны крупным предприятиям-резидентам ТОР: дешевые земельные участки, создание инфраструктуры за счет государства и налоговые льготы. "Спрос у субъектов малого бизнеса на промышленные площади большой, и мы его попробуем удовлетворить", - отметил Тихонов.

"Мы сегодня стартуем в двух регионах с тремя ТОРами - это в двух ТОРах в Хабаровском крае и в одном в Приморском крае. И уже со многими губернаторами мы говорим, где бы такой еще инструмент реализовать", - добавил Тихонов.

По данным КРДВ, которая курирует развитие ТОР на Дальнем Востоке, на данный момент в округе насчитывается 17 таких территорий, в которых реализуется 433 проекта. Они относятся к добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству, энергетике, рыболовству, транспорту и логистике. В ТОР, создаваемых с 2015 года, действуют налоговые и таможенные льготы и другие преференции для резидентов. На территории Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев действует также режим свободного порта, который предполагает особое таможенное и налоговое регулирование.

Третий Восточный экономический форум завершается 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.