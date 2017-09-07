РЖД могут разместить на рынке привилегированные акции

Средства от размещения могут быть направлены на финансирование программы долгосрочного развития объемом более 5 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может разместить на рынке привилегированные акции для финансирования программы долгосрочного развития, сообщил журналистам президент компании Олег Белозеров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Говоря о возможных инструментах финансирования инвестпрограммы, он отметил: "Мы не отказываемся в том числе и потенциально в будущем от [размещения] привилегированных акций".

Белозеров напомнил, что ранее РЖД размещали префы в пользу государства (Фонда национального благосостояния - прим. ТАСС). "Почему бы не продать на рынке, решая задачу не ухудшить ковенанты? Нам нужны деньги именно в капитал", - сказал он.

При этом глава РЖД не уточнил, когда может состояться размещение префов.

По его словам, компания может определиться с источниками финансирования долгосрочной инвестпрограммы в 2018-2020 гг.

Согласно программе, объем инвестиций РЖД до 2025 года может составить более 5 трлн рублей.

Уставный капитал РЖД составляет 2169,296834 млрд рублей и разделен на 2 169 296 834 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая и 50 000 000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.