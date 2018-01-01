Путин ждет представителей Японии на "Иннопром"

Выставка состоится в 2018 году в Екатеринбурге

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил представителей Японии на международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбург в 2018 году.

"Практическую отдачу получило участие Японии в качестве страны-партнера в выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, ждем японских представителей на "Иннопроме" и в следующем году", - сказал глава российского государства по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Российский лидер заметил совершенствование экономических связей двух стран. "В российском экспорте снижается доля топливно-энергетических компонентов, увеличивается объем продовольствия, сельхозпродукции, а также цветной металлургии и химической промышленности", - перечислил он.

Путин сообщил, что на сегодняшних переговорах лидеры дали высокую оценку "совместной работе по реализации предложенного премьер-министром Абэ плана сотрудничества по восьми направлениям и совместного перечня приоритетных проектов". На его взгляд, "эффективно функционирует межправкомиссия по торгово-экономическим вопросам и Группы высокого уровня, консультативный энергетический совет". "Расширению деловой активности российского и японского бизнеса будет способствовать только что подписанная Конвенция об устранении двойного налогообложения между нашими странами", - уверен Путин.

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