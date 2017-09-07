Глава РФПИ заявил, что первые 10% "Р- Фарм" купит корпорация Mitsui примерно за $200 млн

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Фонд российского РФПИ и японского JBIC инвестирует десятки миллионов долларов в "Р-Фарм", заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ.

"Со стороны фонда речь идет о десятках миллионов долларов", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, какой объем инвестиций новый российско-японский фонд планирует инвестировать в "Р-Фарм".

Инвестирование в российскую фармацевтическую компанию "Р-Фарм" стало первой сделкой совместного инвестиционного фонда Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Основным собственником "Р-Фарм" является Алексей Репик. Ранее он заявлял, что японская корпорация Mitsui купит первые 10% "Р- Фарм" примерно за $200 млн. Планируется, что сделка будет закрыта в сентябре 2017 года.

В рамках сделки для Mitsui открыт опцион на расширение доли до 20% на тех же условиях, что и первый 10-процентный пакет. Предполагается, что Mitsui расширит свою долю с привлечением крупных публичных финансовых и индустриальных инвесторов.

О фонде

Меморандум о создании российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили направления, обозначенные в плане развития двусторонних отношений из восьми пунктов. Среди них здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Стороны уже согласовали основные условия создания и функционирования фонда. По словам Дмитриева, общий размер фонда составит $1 млрд. Ожидается, что первые сделки в рамках российско-японского инвестфонда состоятся уже в третьем квартале 2017 года.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.