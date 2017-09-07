РЖД и Монголия изучают возможности транспортировки угля через российские порты

По словам главы РЖД, в Монголии "правильно использовать нашу колею, поскольку взаимный оборот с РФ является большим", чем с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Монголия изучают возможности для организации транспортировки угля через российские порты, заявил журналистам президент компании Олег Белозеров в кулуарах ВЭФ.

Ранее на этой неделе президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Находку и ознакомился с работой крупнейшей стивидорной компании Приморского края - ОАО "Восточный Порт". Глава РЖД также осмотрел ключевые объекты припортовой железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание было уделено одному из самых грузонапряженных участков "Смоляниново - Находка-Восточная". На долю грузополучателей на этом направлении приходится половина всего грузопотока, следующего по Транссибу.

"Стоял вопрос: можно ли организовать вывоз монгольского угля для того, чтобы его продавать через наши порты. При этом один из возможных механизмов для надежности - контролировать всю цепочку", - сказал журналистам Белозеров.

По его словам, есть несколько направлений движения по развитию монгольских дорог. "В вступлении монгольского министра транспорта прозвучало, что до конца пока не определена ширина железной дороги, поскольку практически у всей монгольской железной дороги наша колея - 1520. У них идет острая дискуссия: строить или не строить дорогу 1435 по спряжению их колеи с китайской", - пояснил он.

"Мы считаем, что правильно использовать нашу колею, поскольку взаимный оборот с РФ является большим и, соответственно, нужно искать какие-то иные механизмы по взаимодействию с китайскими коллегами", - отметил глава РЖД.

Что касается взаимодействия в портах, возможны разные форматы сотрудничества, уточнил он. "Можно построить новый порт - мы бы были заинтересованы, можно участвовать в капитале, можно участвовать в расширении порта под свой объем продукции. Этот вопрос более детально будет обсуждаться", - заключил глава Белозеров.

Согласно прогнозам Института экономики и развития транспорта, суммарный объем выгрузки к 2025 году на станциях Находкинского узла может достичь 140 млн тонн в год, в четыре раза превысив нынешний уровень.