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7 September, 15:06
Путин и Абэ поучаствовали в церемонии передачи капсулы с посланием будущим студентам ДВФУ

В университете создадут Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли участие в церемонии передачи капсулы с посланием будущему поколению студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В ДВФУ будет создан международный дворец единоборств - Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории откроется в кампусе университета.

Путин и Абэ прошли к стенду с макетом Дворца единоборств и посмотрели, как он будет выглядеть.

В послании от президента России говорится, что создание Дворца позволит воспитать спортсменов высочайшего класса, которые "будут сохранять неизменную приверженность основополагающим принципам дзюдо, ценностям здорового образа жизни".

"Основатель "мягкого пути" (так переводится с японского дзюдо) Дзигоро Кано считал одним из главных качеств дзюдоистов стремление к саморазвитию. "Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера". И это правило, как и другие идеи дзюдо, не теряют своей актуальности, передаются из поколения в поколение, объединяя страны и народы. Ведь дзюдо - это больше, чем спорт. Это особая философия и образ жизни", - говорится в тексте.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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