Администрация города также рассмотрит проект коньячного завода

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Шесть проектов с общим объемом частных инвестиций более 1 млрд рублей представлены за последние два месяца для рассмотрения в администрацию Севастополя. Среди них проект коньячного завода, создание канатной дороги и парка амурских тигров, сообщил ТАСС четверг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

"Есть крупные инвесторы. За последние полтора месяца удалось внести шесть пакетов документов от инвесторов на сумму порядка 1 млрд рублей. <...> Все проекты - это частные инвестиции", - сказал он.

Предполагается, что совет, на котором будут обсуждаться инвестпроекты, состоится до конца сентября.

По словам Николаева, самые большие вложения предполагаются в проекте по строительству торгового центра площадью 30 тыс. кв. м - около 700 млн рублей.

"У инвесторов уже даже есть собственный отмежеванный участок, они готовы приступить к строительству в кратчайшие сроки", - уточнил собеседник.

Второй проект касается создания парка амурских тигров после обустройства заброшенного карьера в городе Инкерман, входящем в состав Севастополя. В его создание Олег Зубков, владелец парка "Тайган" в районе Белогорска (Крым), намерен вложить около 200 мин рублей. Кроме того, инвестор планирует очистить и благоустроить заброшенный сейчас городской пляж.

"Есть проект по Балаклаве - там есть так называемая "бочка смерти", где сохранились оборонительные сооружения, построенные в начале XX века. Появился инвестор из Санкт-Петербурга, который собирается сделать там музей и канатную дорогу, которая пройдет от центра Балаклавы до "бочки смерти". Инвестиции - порядка 200 млн рублей", - добавил Николаев

Коньяк и катера

Среди производственных проектов инвестсовет будет рассматривать предложение по возобновлению работы ГУП "Садовод", находящегося в состоянии банкротства.

"Инвестор готов погасить долги предприятия, поставить линию по розливу и начать розлив коньяка. Это дает хорошие налоги для города, потому что акцизы на крепкий алкоголь очень большие. Речь идет о 500 млн рублей [налогов] на старте", - отметил Николаев.

Он добавил, что отдельно от этих шести проектов обсуждается создание базы судостроительного завода из Рыбинска, которому необходим незамерзающей порт.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.