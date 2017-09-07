Губернатор региона рассчитывает снизить уровень госдолга области до 63% до конца года

"На сегодня благодаря созданному в области инвестиционному климату и принятым мерам государственной поддержки мы приступили к реализации крупных инвестиционных проектов. Это более 100 млрд рублей инвестиций не только в основные отрасли экономики региона, но и в социальную сферу, в развитие инфраструктуры", - сказал Кувшинников.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Десятки инвестиционных проектов на общую сумму более 100 млрд рублей реализуют в Вологодской области. Об этом рассказал в четверг в интервью ТАСС губернатор региона Олег Кувшинников в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, два крупных проекта в настоящее время реализуются в рамках создаваемой в моногороде Череповце территории опережающего развития - тепличный комплекс с объемом инвестиций 2,3 млрд рублей и завод фибролитовых плит в индустриальном парке "Череповец" с объемом инвестиций 3,5 млрд рублей.

Новый деревообрабатывающий комплекс компании "Биоэнергетика" с объемом инвестиций 840 млн рублей заработает в ближайшие годы в Сямженском и Тотемском районах Вологодской области. ООО "Северная стеклотарная компания" приступает к строительству собственного завода в поселке Сазоново. Объем инвестиций - более 2 млрд рублей.

В моногороде Сокол компания "Сокольский фанерный комбинат" строит предприятия по углубленной переработке древесины. В 2018 году компания Segezha Group планирует приступить к возведению в Соколе завода фанеры и намерена вложить в производство 7 млрд рублей.

Вологодский молочный завод начинает строить завод по переработке молока, затраты оцениваются в 340 млн рублей. Компания из Санкт-Петербурга "Нева милк" приступает к возведению завода полутвердых и твердых сыров, инвестиции составят 450 млн рублей.

Проекты промышленных гигантов

Продолжают инвестировать в экономику и крупнейшие предприятия. В частности, компания "Северсталь" завершает проект реконструкции коксовых батарей с объемом инвестиций 6 млрд рублей и строительство цеха полимерных покрытий и цеха оцинкования, вложив в них более 7 млрд рублей. Запустить цеха планируется в конце сентября - начале октября.

"Это огромный завод, который полностью закроет потребность в автомобильном листе, в том числе на лицевые части автомобилей. В рамках проекта по импортозамещению "Северсталь" закроет потребность в панелях всех заводов, которые собирают "белую технику" (бытовую технику - прим. ТАСС) на территории России. Сейчас это все пока завозится из Кореи, но будет производить Череповец", - сказал губернатор.

Ведущая российская компания по производству удобрений "Фосагро" в конце сентября - начале октября запускает в Череповце крупнейший комплекс по производству аммиака и карбамида, объем инвестиций - более 60 млрд рублей.

Отдельное направление - проекты "Газпром" по строительству системы магистральных газопроводов "Ухта - Торжок-2" и газификации региона.

Развитие инфраструктуры

В дорожной сфере удалось приступить к проекту по строительству обхода города Вологды. Он соединит направления: на Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Вытегри и Великого Устюга. Это полукольцо выведет из города Вологды весь транспортный поток. Затраты на стройку оцениваются в 12 млрд рублей.

Кроме того, 3 ноября начнут строить шестиполосный подход к новому мосту через реку Шексну в городе Череповце. Проект получил положительное заключение госэкпертизы. На время стройки транспортный поток пойдет по второму, "Октябрьскому" мосту, который также был реконструирован.

"Строительство второго моста через Шексну - это крупнейший инфраструктурный проект. Обсуждал его здесь, на форуме, с главой Минтранса Максимом Юрьевичем Соколовым <…> В этом году мы начинаем его строительство, выделив из областного дорожного фонда 750 млн рублей. В следующем году мы должны попасть с этим проектом в федеральную целевую программу", - пояснил Кувшинников.

Социальная сфера

Кроме того, строятся объекты в социальной сфере, отметил руководитель региона. Так, 1 сентября открылась новая школа в селе Никольский Торжок Кирилловского района, а в городе Кириллове - Центр культурного развития, возведенный при поддержке Минкультуры РФ.

В скором времени планируется также сдать "под ключ" здание детского сада в городе Устюжне, школу в образовательном центре "Корабелы Прионежья" в городе Вытегре. В следующем году две крупнейшие школы региона планируется построить в Череповце и Вологде.

"Мы с оптимизмом смотрим сейчас в будущее, хоть и времена непростые. Мы сделали большой задел, и сделали главное - сбалансировали бюджет, вышли из зоны риска по введению дефолта со стороны Минфина РФ, потому что еще четыре года назад госдолг составлял 105% к объему собственных доходов, более 60% его составляли коммерческие кредиты. Сейчас уровень госдолга снизился со 105% до 70%, на конец этого года будет 63%, на конец 2020 года войдем в перечень регионов с безопасным уровнем госдолга (менее 50% или менее 25 млрд рублей - прим. ТАСС)", - заключил Кувшинников.

Областной бюджет по итогам первой половины 2017 года исполнен с профицитом в 4,5 млрд рублей, поступление налогов за полгода выросло на 16%, добавил губернатор Вологодской области.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.