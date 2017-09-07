Резидент свободного порта создаст в Приморье угольный кластер с инвестициями в 4 млрд руб.

В регионе планируется создать более 500 новых рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Сучан-Уголь" во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заключила договор с Корпорацией развития Дальнего Востока и получила статус резидента свободного порта. Ее инвестпроект подразумевает создание производственного кластера по добыче, хранению и транспортировке угля в регионы России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона с объемом инвестиций более 4 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"Идея проекта заключается в создании инновационного промышленного кластера с целью вывода современного производственного комплекса по добыче, хранению и транспортировке угля на рынки Дальнего Востока и стран АТР. Объем капиталовложений в проект составит более 4 млрд рублей. Планируется создать более 500 новых рабочих мест в регионе", - говорится в сообщении министерства.

В рамках проекта резидент намерен провести восстановительные работы основных фондов и производственной деятельности шахты "Центральная" в городе Партизанск в Приморье. Для реализации проекта с выходом предприятия на полную производственную мощность требуется 4-7 лет. В перспективе компания планирует развитие и освоение новых угольных месторождений в Партизанском угольном бассейне. Создаваемый промышленный кластер в будущем должен объединить три предприятия, что позволит обеспечить структурированный подход к созданию и развитию промышленного кластера "Сучан-Уголь".

"Актуальность инвестиционного проекта "Промышленный кластер "Сучан-Уголь" заключается не только в создании на базе Шахты "Центральная" современного производственного комплекса, но и как проекта, с которого начнется возвращение роли градообразующих предприятий в экономику нашего региона", - цитируются в сообщении слова генерального директора "Сучан-Уголь" Евгения Тесленко.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.