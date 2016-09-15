Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятилетняя программа газификации утверждена в Вологодской области

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Вологодской области
15 сентября, 17:37 UTC+3
Общий объем средств, выделяемый на реализацию программы до 2020 года, оценивается в 17,2 млрд руб.
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

Пятилетняя программа газификации утверждена в Вологодской области, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на пресс-службу ПАО "Газпром".

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно документу, компания планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 853 км, а также четыре газораспределительные станции. Это создаст условия для газификации 60 населенных пунктов в 19 районах. В свою очередь правительство Вологодской области обеспечит строительство 357 км внутрипоселковых газопроводов и подготовит к приему газа около 17 тыс. домовладений и 38 котельных. Общий объем средств, выделяемый сторонами на реализацию программы, оценивается в 17,2 млрд руб.

В 2002-2015 годах "Газпром" инвестировал в область около 1,7 млрд руб. В результате совместной работы уровень газификации региона к началу 2016 года вырос с 49,7 до 57,5% (в среднем по России - 66,2%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
В Вологде завершилась международная выставка "Российский лес"
5
Дед Мороз отпраздновал день рождения в Великом Устюге
7
Под Вологдой открыли двухтонный памятник судаку
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама