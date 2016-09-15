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Пятилетняя программа газификации утверждена в Вологодской области, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на пресс-службу ПАО "Газпром".
"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года", - говорится в сообщении.
Согласно документу, компания планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 853 км, а также четыре газораспределительные станции. Это создаст условия для газификации 60 населенных пунктов в 19 районах. В свою очередь правительство Вологодской области обеспечит строительство 357 км внутрипоселковых газопроводов и подготовит к приему газа около 17 тыс. домовладений и 38 котельных. Общий объем средств, выделяемый сторонами на реализацию программы, оценивается в 17,2 млрд руб.
В 2002-2015 годах "Газпром" инвестировал в область около 1,7 млрд руб. В результате совместной работы уровень газификации региона к началу 2016 года вырос с 49,7 до 57,5% (в среднем по России - 66,2%).