Стратегическое планирование городов

О том, какие изменения уже произошли в городах России и что планируется сделать, - в материале ТАСС

По мнению президента Международной ассоциации строительных вузов Андрея Волкова, современный город должен решать социальные проблемы. "Человеку должно быть комфортно жить, в адекватной пешей или транспортной доступности. У него должна быть социальная инфраструктура: все, что связано с образованием, с медицинским обслуживанием. Он должен иметь возможность не только адекватно добираться до работы, но и достойно отдыхать", - отмечает эксперт.

Тема "Проектирования будущего" и благоустройство городской среды будет обсуждаться в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России с 14 по 22 октября. О том, какие изменения уже произошли в городах России и что планируется сделать, - в материале ТАСС.

"Современное городское пространство призвано решать задачи, выходящие за рамки "дом-работа". В то же время перед рядом региональных городов стоят нетривиальные задачи - предотвратить утечку мозгов, стимулировать людей уделять внимание развитию городов, ведь создание нового уровня жизни невозможно без участия горожан", - рассказали ТАСС в пресс-службе КБ "Стрелка".

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Современное пространство российских городов меняется вслед за изменением образа жизни самих горожан. Как рассказали ТАСС опрошенные эксперты, в городских системах внедряются цифровые технологии, создаются креативные пространства. Однако изменения невозможны без участия самих жителей.

Примером системного и комплексного развития, с точки зрения Волкова, может служить Казань. "Это показательный город, который идет очень хорошим темпом, продуманно, системно занимается вопросами развития", - считает он.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, на сегодняшний день в республике в первую очередь стараются решить задачи эстетического оформления городской среды, экологии, здорового образа жизни. Для этого на программу развития общественных пространств из бюджета Татарстана в 2017 году запланировано выделение 1 млрд 855 млн рублей.

Ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский считает, что при проектировании городов необходимо учитывать и их исторический облик. "Желательно, чтобы новое развивало все пространственные характеристики, которые были заложены и природой, и веками, историей", - считает он. Одним из примеров такого благоустройства является Саратов, где внедряется дизайн-код. Этот код лег в основу новых требований к элементам благоустройства: уличной мебели, указателей, вывесок, кафе и киосков.

"В рамках новых правил вывески уже меняются на трех центральных улицах, где сохранились исторические здания. Демонтировано более 700 вывесок, взамен которых на фасадах появились новые и современные объемные буквы", - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Арктическое благоустройство

Активно меняются северные города. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) жителей вовлекают в благоустройство с помощью соучаствующего проектирования, когда граждане сами решают, что и где они хотят изменить. В регионе уже провели "мозговой штурм", на котором команды старшеклассников представили свои идеи для благоустройства территорий, прилегающих к школам. Также работает творческая мастерская workshop, которая на основе идей местных жителей сформировала дизайн-проект благоустройства города Лабытнанги. Здесь за два месяца короткого арктического лета было благоустроено 23 дворовых и 15 общественных территорий.

В Таймырском районе (Красноярский край) работы по благоустройству начнутся в 2018 году. Минимальный уровень включает ремонт дворовых проездов и освещение дворов с применением энергосберегающих технологий. В будущем во дворах планируют создать также детские и спортивные площадки, парковки и оборудовать площадки для раздельного сбора мусора. Другой проект по благоустройству в арктическом Норильске - создание набережной на озере Долгое. Как рассказали в мэрии, за три года там устроят прогулочную зону с главной аллеей, пешеходными тротуарами, велодорожками, отремонтируют смотровую площадку и создадут спортивную зону.

Цифровые технологии для городов будущего

Ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский отмечает, что внедрение цифровых технологий должно стать одним из главных направлений развития городов. "Это имеет первостепенное значение, и, конечно, именно за развитием цифрового города будущее", - считает эксперт.

Современные технологии уже начали внедрять в городской транспортной системе Санкт-Петербурга. В петербургском университете ИТМО разработали платежно-транспортную систему третьего поколения на базе планшетов и смартфонов. Разработка ученых может одновременно оповещать об остановках, принимать оплату за проезд и контролировать безопасность движения. Внедрение системы поэтапно начнется с 2018 года.

"Также система в процессе работы будет анализировать качество дороги, состояние деталей и узлов транспортного средства, самочувствие водителя. Можно будет не только фиксировать отклонения от маршрута, перерасходы топлива, избыточное выделение углекислого газа, но также выявить причины происходящего", - рассказывает руководитель проекта по созданию инфомационно-платежной системы Самуил Горелик.

Функции системы распределены между несколькими устройствами - планшетами для водителя, кондуктора-контролера и пассажиров, смартфоном для приема платежей по картам, браслетом на руке водителя. В экстренных случаях система обеспечит плавное торможение.

Комплексное благоустройство территории

Как уточнили в пресс-службе КБ "Стрелка", создание нового уровня жизни невозможно без участия самих горожан. "Современный город, как миллионник, так и моногород с населением в 10 тыс. человек, нуждается в создании точек культурного притяжения. Не торговый центр, а городское пространство: красивая набережная, сквер, пешеходная улица", - сказали в пресс-службе. Однако все эти точки притяжения должны формироваться с учетом мнения жителей.

Оно уже является одним из определяющих при решении вопросов благоустройства в Калининграде. "У нас есть два мнения - мнение профессионального сообщества и мнение горожан, на этих двух китах мы основываем любые наши решения", - рассказал врио заместителя председателя правительства области Гари Гольдман. В качестве одного из примеров взаимодействия властей и населения в Калининграде Гольдман отметил начатые работы по благоустройству Нижнего озера, созданного в 1256 году близ замка Тевтонского ордена Кенигсберг. Работы ведутся с учетом мнений молодежи и спортивного сообщества города.

А в новгородском поселке Парфино жители решили отразить в проекте благоустройства деятельность местного фанерного завода, который почти 100 лет был градообразующим предприятием. Арки, скамейки, качели здесь частично будут сделаны из местной фанеры, а сам парк уже получил название Faneri-park.

В Тверской области более пяти лет реализуется программа поддержки местных инициатив. Ее суть в том, что жители сами выбирают, какие объекты отремонтировать или установить. За пять лет работы программы поддержки местных инициатив количество реализуемых за год проектов выросло в 4,6 раза, в том числе и за счет денежных вложений самих жителей региона.

Создание креативных пространств

Другой пример благоустройства - создание креативных пространств, изюминок, отличающих их от других городов. Так, в моногороде Мончегорске Мурманской области по инициативе жителей установили памятник Поэтической табуретке, который стал отправной точкой фестиваля "Табуретка", одного из крупнейших в России литературных мероприятий.

В Котласе Архангельской области открыли "Двинопарк". Он объединил зону отдыха, прогулочную зону, парк, набережную и небольшой музей под открытым небом. Так как неподалеку от города впервые было обнаружено огромное захоронение древних животных, в парке есть скульптуры пяти звероящеров, а элементы оформления имитируют скелет древнего существа.

Интересный пример благоустройства города можно увидеть в Благовещенске. Здесь власти реконструируют набережную реки Амур, которая находится вблизи российско-китайской границы, напротив китайского города Хэйхэ. Каждый ее участок имеет свою направленность - спорт, культура, историческое наследие, в конце сентября появился еще один - детский, с игровой площадкой, каруселью и необычными скульптурами - пульсирующим алым "сердцем", животными-гигантами, огромным фонарем-торшером.

В Чите в этом году впервые за много лет началась реконструкция Площади декабристов.

"После завершения всех работ на площади появится памятный знак, подойдя к которому можно будет увидеть проекцию того, как эта площадь выглядела до революции", - рассказала участница сообщества блогеров и бизнесменов города "За красивую Читу" Валентина Дымченко.

Кавказское гостеприимство - в красивых городах

Красивые и удобные города с учетом национального колорита создаются и на Кавказе. По словам главного архитектора Ингушетии Лиды Плиевой, все большее распространение в республике получает национальный архитектурный стиль с использованием природного камня, дерева, плетеных изгородей и других экологичных материалов.

На Ставрополье, где с 2006 года работает программа поддержки местных инициатив, жители могут участвовать в проекте трудом или стройматериалами. В 2018 году на реализацию проектов жителей выделено 300 млн рублей - средства пойдут на ремонт и обустройство объектов культуры, спорта, детских площадок, приобретение коммунальной техники и другое.

Глава города Каспийска Магомед Аблулаев считает, что активность горожан пока недостаточна. "По итогам проведенного отбора в этом году мы будем реконструировать девять дворовых территорий и пять общественных зон. Мы выслушали предложения населения и на их основе выбрали проекты. Но этой активности все еще недостаточно - люди должны более активно решать, по какому проекту отремонтировать свой подъезд и сколько денег они готовы на это собрать", - рассказал Аблулаев, добавив, что "с каждым годом активность населения все же повышается".

В Карачаево-Черкесии уделить внимание решили доступности среды. До конца года в семи населенных пунктах КЧР появятся благоустроенные зоны отдыха, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Махачкале по федеральной программе обновят парк им. 50-летия Октября, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Дагестана. По замыслу проектировщиков, вход в парк будет представлен в виде колоннады, зеленые зоны приобретут современные формы. Здесь же соорудят новый светозвуковой декоративный фонтан.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.