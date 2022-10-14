Согласно исследованию, 86% опрошенных респондентов заявили, что при поиске работы главной мотивацией является возможность самореализации, а не высокая зарплата

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главный стимул для студента найти работу не дополнительные средства на карманные расходы, а получение опыта, который пригодится после окончания вуза. Об этом во вторник заявил директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ Павел Здоровцев на пресс-конференции в ТАСС.

"Если мы говорим о мотивации студентов работать во время учебы, то мы видим за последние пять лет сильные изменения в этом плане. Если раньше на четвертом курсе большая часть студентов бакалавриата хотела работать либо чтобы получить дополнительный заработок, либо, чтобы обеспечить себя полностью, то сейчас почти 60% третьего-четвертого курса хотят работать для того, чтобы получить опыт работы уже во время учебы. Потому что свежий выпускник, только что закончивший университет, получить хорошую работу без опыта в интересных проектах не может", - сказал Здоровцев.

По его словам, порой такая мотивация студентов во время учебы приводит к тому, что на последних курсах они готовы работать бесплатно.

"Что касается мотивации уже после выпуска из университета, то радостно отметить, что наше исследование этого года показало, что главная мотивация при поиске работы, так ответило 86% наших респондентов, - это интересная работа и возможность реализовать себя, и лишь на втором большая зарплата", - отметил Здоровцев.

Необходимые компетенции

По мнению президента благотворительного фонда "Система" Анны Янчевской, у выпускника, который может претендовать на хорошую работу или сам сможет создать успешную компанию, должно быть развито четыре ключевых качества. "Это хорошее образование, умение взаимодействовать с работодателем, софт-скиллс, то есть он должен стремиться к лидерству, быть креативным, нестандартно мыслить, и предпринимательское мышление", - отметила Янчевская.

Последнее, наличие бизнес-навыков, связано с тем, что то поколение, которое растет, "миллениалы", по-другому мыслит и потребляет информацию. "Они более смелые. И среди них есть тренд самозанятости - они хотят открыть что-то свое, и для этого нужно создавать им условия. Сейчас в вузах есть много образовательных программ, которые направлены на то, чтобы студент второго-третьего курса стремился делать свои проекты", - подчеркнула президент фонда.

Тема трудоустройства на Фестивале молодежи в Сочи

"Уральский федеральный университет (УрФУ) в сотрудничестве с благотворительным фондом "Система" организует целый ряд площадок на фестивале в Сочи. Например, мероприятия по востребованности выпускников высших учебных заведений у потенциальных работодателей, где мы говорим, что нужно делать вузам для того, чтобы их выпускники были востребованы на рынке труда, быстрее вливались в рабочий коллектив, обладали всеми необходимыми компетенциями на выходе", - сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад- карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.