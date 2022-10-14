Организаторы Всемирного фестиваля молодежи представили его гимн

Автором и исполнителем композиции стал российский музыкант, актер и режиссер Алексей Воробьев

"Состоялась официальная премьера гимна ХIХ ВФМС. Автором слов и музыки стал российский музыкант, актер, режиссер Алексей Воробьев, который исполнил композицию. Аранжировку и ремикс создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии "Грэмми" RedOne", - говорится в сообщении. Сама композиция получила название "Love is all that matters" ("Только любовь имеет значение").

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России с 14 по 22 октября, представили гимн мероприятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившем в ТАСС во вторник.

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В пресс-службе фестиваля уточнили, что композиция исполняется на русском и английском языках и "передает идеи фестиваля: идеалы дружбы, мира, международной солидарности и любви".

"Наше поколение не признает границ в общении, часовых поясов, национальной и расовой принадлежности. Я работаю в разных странах и знаю точно, что современный мир уже невозможно обмануть. Любой человек, живущий за тысячи километров, уже давно залез в интернет и убедился, что Россия - одна из самых уважаемых и динамично развивающихся стран со своим лидером и великой историей", - приводит пресс-служба фестиваля слова Александра Воробьева.

По словам музыканта RedOne, коллектив решил написать песню, которая призвана объединить людей. "Мы решили, что напишем песню, которая будет объединять людей. Песню о добре и понимании, дающую надежду, главным словом в которой станет самое важное для каждого независимо от национальности - любовь! Так и появилась строчка, ставшая названием песни", - пояснил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.