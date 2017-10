Организаторы Всемирного фестиваля молодежи представили его гимн

Автором и исполнителем композиции стал российский музыкант, актер и режиссер Алексей Воробьев

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России с 14 по 22 октября, представили гимн мероприятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившем в ТАСС во вторник.

"Состоялась официальная премьера гимна ХIХ ВФМС. Автором слов и музыки стал российский музыкант, актер, режиссер Алексей Воробьев, который исполнил композицию. Аранжировку и ремикс создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии "Грэмми" RedOne", - говорится в сообщении. Сама композиция получила название "Love is all that matters" ("Только любовь имеет значение").