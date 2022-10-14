Сообщается, что на фестиваль "попадает каждый пятый" из изъявивших принять участие

МОСКВА, 11 октября./ТАСС/. Отбор делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России с 14 по 22 октября, проходил на высоком уровне, без нарушений и ограничений по взглядам или принадлежности к той или иной социальной группе. Это подчеркнула в среду член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

"Это самый большой фестиваль по количеству заявок, которые направили на участие. 75 тыс. граждан РФ направили заявки, что хотят принимать участие [в фестивале], но был отбор на уровне регионов", - сказала сенатор журналистам. Первоначально отбор проходил среди самой молодежи, затем на уровне регионального подготовительного комитета, потом на федеральном уровне, пояснила она.

По данным сенатора, изъявили желание принять участие в фестивале 50 тыс. молодых людей из иностранных государств. "Попадет [на фестиваль] каждый пятый. Будет 10 тыс. человек", - уточнила Афанасьева.

"Все оргмоменты и по согласованию, и по отбору участников были для нас важны, потому что мы перед собой ставили задачу, чтобы на фестиваль была возможность приехать не просто всем желающим, а тем, кто несет идею молодежной политики, несет идеологию мира и добра", - сказала политик. По ее словам, было важно, чтобы в Россию приехали люди, которые умеют "сохранять, обогащать, а не только критиковать и разваливать". Главным критерием при отборе участников было то, что молодой человек может лично предложить фестивалю и миру, "какой проект, какую идею, какое выступление", подчеркнула сенатор, заверив, что не было отбора по идеологическому или политическому принципу.

Как проходил отбор делегатов

По словам Афанасьевой, российская сторона не проверяла иностранных делегатов, поэтому никакого отсева не было. "У нас в этом нет ни заинтересованности, ни возможности, ни полномочий. Мы считаем, что это молодежный фестиваль, и здесь любые точки зрения нужно слушать, рассматривать", - отметила сенатор. При отборе участников не было нарушений законодательства, их "не отбирали по принципу принадлежности к какой-то расе, по цвету кожи или взглядам", сказала Афанасьева. По ее словам, Совет Федерации не получил ни одного сигнала о коррупции при отборе делегатов.

Со своей стороны зампред комитета Совфеда по экономической политике Вячеслав Тимченко добавил, что даже если в Россию приедет кто-то из ультраправых, "ничего страшного". "Надо показать, что их точка зрения имеет право на жизнь. В диалоге [нужно] показать, что есть иные пути решения проблем", - пояснил он.

Сенатор подчеркнул, что ограничение было только одно - возможность принять и разместить определенное количество человек. "Федеральный центр - Москва - практически не вмешивался в формирование делегаций. Эти делегации формировались оргкомитетами на местах, в них входили представители молодежных организаций", - пояснил Тимченко. "Человек попадает на фестиваль со своим хорошим проектом, а не потому, что у него или у нее папа губернатор или занимает в бизнесе крупный пост", - добавил он. По словам Тимченко, необходимо разделять - человек не попал на фестиваль по политическим мотивам, просто опоздал с регистрацией или не прошел конкурс. "Политических мотивов при отборе нет", - подчеркнул сенатор.