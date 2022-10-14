Поезд с выставкой в честь Всемирного фестиваля молодежи запустили в метро Новосибирска

В поезде собрана информация о всех девятнадцати фестивалях, начиная с 1947 года

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Поезд с вагоном-экспозицией, посвященной истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов, начал работать в четверг в метро Новосибирска. Об этом сообщила инициатор проекта, директор Новосибирского областного фонда сохранения и развития русского языка "Родное слово" Людмила Монахова.

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"В новом вагоне мы дали информацию о всех девятнадцати фестивалях, начиная с самого первого, который прошел в 1947-м году. На наш взгляд, мы нашли удивительные фотографии, которые отражают атмосферу доверия, дружелюбия и того положительного настроя, с которым на каждом фестивале собиралась молодежь со всего мира", - отметила Монахова.

В выставку под названием "Мы мечтою о мире живем" организаторы также включили воспоминания новосибирских участников молодежных фестивалей 1957 и 1985 годов, которые проходили в Москве.

Экспозиция стала 31-й для новосибирского проекта поезда- музея "Новониколаевск-Новосибирск", который был открыт в 2010 году. Интерьер четырех его вагонов постоянно обновляется и рассказывает о наиболее важных событиях в жизни региона и страны в целом.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в России. Ожидается, что его гостями станут 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Новосибирскую область на мировом форуме будут представлять 215 человек. Национальным подготовительным комитетом фестиваля определены 15 субъектов Российской Федерации, в которых пройдет региональная программа фестиваля.

В Новосибирске она состоится с 14 по 17 октября 2017 года. До этого времени поезд с фестивальной экспозицией будет курсировать на одной из веток новосибирского метро.