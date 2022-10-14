Михаил Камынин отметил, что делегация острова Свободы, в которую входят 290 человек, будет одной из самых многочисленных на фестивале

ГАВАНА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Торжественная церемония проводов кубинской делегации на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в России с 14 по 22 октября, состоялась в четверг в Гаване.

"В Сочи вы будете чувствовать себя как дома. Вас ждет большой праздник - саммит молодежи. Вы получите возможность завести новых друзей и рассказать всему миру о том, что представляет собой сегодняшняя Куба", - сказал, обращаясь к членам делегации, посол России в карибской стране Михаил Камынин.

Он отметил, что Россия - большой друг и стратегический союзник Кубы. "Весь мир знает, что кубинская молодежь умеет прекрасно петь, танцевать и веселиться. Не забудьте, пожалуйста, поделиться этими талантами с другими делегатами фестиваля!" - пошутил российский посол.

"Да здравствует кубинская молодежь! Желаю хорошей поездки!" - завершил напутственную речь Камынин. "Да здравствует дружба между Россией и Кубой!" - хором откликнулись делегаты.

В беседе с корреспондентом ТАСС посол России отметил, что делегация острова Свободы, в которую входят 290 человек, будет на фестивале одной из самых многочисленных. "Кубинская молодежь занимает очень активную жизненную позицию. Она знает, что такое настоящие человеческие ценности, и умеет их защищать", - сказал дипломат.

Кубинцы поют по-русски

Делегатов ждал также музыкальный сюрприз. Учащиеся гаванской Академии классического пения имени Марьяны де Гонич под восторженные аплодисменты публики исполнили "Калинку" и "Очи черные", а также такие известные кубинские песни, как "Гуантанамера" и "Победа". Прозвучала и проникновенная композиция "Последний путь Фиделя", посвященная памяти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

Академия носит имя русской оперной певицы Марианны Юстицкой, известной на Кубе под псевдонимом Марьяна де Гонич. Руководит ею один из учеников де Гонич - известный кубинский тенор Уго Осле.

Делегация острова Свободы

Кубинские делегаты представляют все без исключения провинции Кубы и остров Хувентуд, а также разные сферы экономики страны. В Россию едут кубинские студенты, врачи, преподаватели, юристы, спортсмены, работники фабрик, заводов и сельхозпредприятий.

Около 200 делегатов были выбраны на фестивалях молодежи и студентов, проходивших в различных провинциях страны. Все они не старше 35 лет. Остальная часть делегации - это представители массовых общественных организаций, таких как Федерация кубинских женщин и Комитеты защиты революции, члены ассоциаций инвалидов, а также ученые и представители творческой интеллигенции - писатели, художники, музыканты.

Вместе с кубинцами в Москву из Гаваны в пятницу вылетят делегаты из других стран Карибского бассейна, а также из Центральной Америки.

Посвящение Фиделю Кастро и Че Геваре

Фестиваль в Сочи будет посвящен, в частности, памяти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в прошлом году, и его соратника, латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, погибшего 50 лет назад. Как рассказал корреспонденту ТАСС один из делегатов, 27-летний журналист из города Сантьяго-де-Куба Эдуардо Эрнесто Седеньо Милан, кубинская делегация планирует организовать в Сочи различные выставки и семинары, посвященные этим двум легендарным личностям.

"Мы едем на фестиваль, чтобы познакомиться с молодежью из России и других стран-участниц и рассказать о нашей стране, - отметил юноша, никогда раньше не бывавший за границей. - Между Кубой и Россией всегда существовали прочные узы дружбы, и я очень рад, что моя первая зарубежная поездка будет именно в Россию".

Почетные гости - космонавт и олимпийский чемпион

В качестве почетного гостя в кубинскую делегацию войдет первый космонавт Кубы Арнальдо Тамайо Мендес. Он был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38". В течение восьми дней Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.

"Для меня большая честь поехать на фестиваль в Сочи. Это будет моя вторая поездка на подобное мероприятие в Россию: я участвовал в фестивале, который состоялся в Москве в 1985 году", - отметил Тамайо Мендес в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, в Россию поедет кубинский борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион (2008, 2012, 2016) Михаин Лопес Нуньес. Он выступает в супертяжелой весовой категории и является одним из самых титулованных борцов греко-римского стиля в истории.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, последний - в столице Эквадора, Кито, в 2013 году. В Гаване подобные мероприятия проходили дважды - в 1978 и 1997 годах.

В Москве Всемирные фестивали молодежи и студентов состоялись в 1957 и 1985 годах. Фестиваль 1957 года стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран.