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XIX фестиваль пройдет в России с 14 по 22 октября

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-22 октября 2017 года Россия примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал об истории молодежного фестивального движения. Создание и цели Идея проведения всемирных фестивалей молодежи и студентов (ВФМС) зародилась после окончания Второй мировой войны. Организаторами выступили Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ; основана в ноябре 1945 года) и Международный союз студентов (существовал с 1946 до начала 1990-х годов). Целями молодежных слетов были провозглашены сплочение молодежных организаций и движений в борьбе против фашизма и военных диктатур, за мир и демократию, за политические, социальные и экономические права, пропаганда интернационализма. Фестивальное движение, способствовавшее распространению социалистических идей, активно поддерживал Советский Союз. Проведение фестивалей, статистика Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся 25 июля - 16 августа 1947 года в столице Чехословакии Праге и стал самым продолжительным в истории фестивального движения - он длился почти 6 недель. Часть его программы была посвящена вопросам послевоенного восстановления, сохранению памяти о жертвах войны и ее уроках, единению молодежи в противостоянии будущим угрозам миру. В фестивале участвовала молодежь из социалистических и развивающихся стран, а также члены левых партий и молодежных организаций из стран Запада. Первые фестивали проводились с периодичностью раз в два года. Постепенно росло число их участников: если на первый слет в 1947 году приехали 17 тыс. молодых людей из 71 страны, то к середине 1950-х годов в молодежных форумах участвовало до 30 тыс. человек, и представляли они уже более 100 стран.

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В 1940-1959-е годы фестивали проходили в столицах социалистических стран: Будапеште (Венгрия; 1949), Берлине (ГДР; 1951), Бухаресте (Румыния; 1953), Варшаве (Польша; 1955), Москве (1957). В 1959 году местом проведения ВФМС впервые стала столица капиталистической страны - Вена (Австрия), а в 1962 году фестиваль приняла столица Финляндии Хельсинки. Впоследствии ВФМС стали проводиться нерегулярно, однако их география расширилась. В 1978 году слет молодежи впервые был проведен в Латинской Америке (в столице Кубы Гаване), в 1989 году - в Азии (в столице КНДР Пхеньяне), в 2001 году - Африке (в столице Алжира). Распад социалистического лагеря в 1990-е годы сильно повлиял на все левое движение, в результате за все десятилетие состоялся лишь один форум - в Гаване в 1997 году. Всего же с 1947 года состоялось 18 фестивалей. Последний прошел в декабре 2013 года в столице Эквадора Кито, в нем приняли участие более 8 тыс. юношей и девушек из 88 стран. Самым массовым за всю историю фестивального движения стал VI ВФМС 1957 года в Москве - в нем участвовало 34 тыс. человек из 131 страны. На последующих фестивалях участников было меньше, однако рекорд по числу государств, которые были представлены на фестивале, был побит в 1989 году, когда на молодежный форум в Пхеньяне приехала молодежь из 177 стран. Дважды местом проведения ВФМС становились Берлин (1951, 1973), Гавана (1978, 1997) и Москва (1957, 1985). Девиз, эмблема, гимн У каждого фестиваля свои лозунг (девиз), эмблема и гимн. Так, первый ВФМС проходил под девизом "Молодежь, объединяйся, вперед к будущему миру!". Затем несколько форумов проводились под лозунгом "За мир и дружбу", "За солидарность, мир и дружбу", "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу". С 2001 года лозунги не повторяются. Эмблемой первого ВФМС стали фигурки чернокожего и белого человека, пожимающие друг другу руки на фоне глобуса. В 1951 году на эмблеме фестиваля впервые появилось изображение голубя. Голубь как символ мира был создан Пабло Пикассо к I Всемирному конгрессу сторонников мира в 1949 году в Париже. В эмблеме молодежных фестивалей он использовался девять раз.

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