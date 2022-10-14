Фестиваль пройдет в России с 14 по 22 октября

Ранее, в Москве состоялись VI ВФМС в 1957 году и XII ВФМС в 1985 году.

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-22 октября 2017 года Россия примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Он станет третьим фестивалем, проведенным в нашей стране.

Заявка на проведение очередного фестиваля в России была подана Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) по поручению президента РФ Владимира Путина. Она была одобрена на сессии Генассамблеи Всемирной федерации демократической молодежи 10 ноября 2015 года в Гаване, окончательно утверждена федерацией 7 февраля 2016 года.

Участниками XIX ВФМС станут более 20 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет - представители общественных организаций, преподаватели, политики и др. (заявки поступили из более чем 180 стран мира). Лозунг фестиваля 2017 года: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".

Обновленная ромашка-эмблема состоит из множества равноценных пикселей, символизируя общность молодежи мира в эпоху информационного общества. Гимн XIX ВФМС сочинил и исполнил российский музыкант и актер Алексей Воробьев. Аранжировку и ремикс создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии Grammy RedOne. На фестивале гимн будет исполнен на русском и английском языках.

В преддверии фестиваля

Ровно за год до старта XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 14 октября 2016 года, на cмотровой площадке перед зданием МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах были запущены символические фестивальные часы в виде разноцветной ромашки, которые начали обратный отсчет. В верхней части "цветка" находится электронное табло, на котором отображаются дни, оставшиеся до начала фестиваля. На лепестках ромашки размещены название фестиваля, адрес сайта и хештег.

В августе-сентябре 2017 года в Музее Москвы прошла выставка "Три фестиваля", рассказывающая о ВФМС 1957 и 1985 годов и о подготовке к фестивалю 2017 года. На выставке можно было увидеть архивные фотографии, открытки, значки, предметы быта, технику и одежду 1950-х и 1980-х годов. Часть экспонирующихся предметов была собрана в рамках акции "Народный музей фестиваля". Памятные вещи из своих личных архивов предоставили жители Москвы и других городов.

10 сентября 2017 года в 30 российских городах состоялся парад российского студенчества "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов".

Программа

В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества. Его участники представят реконструкцию отдельных элементов торжественных шествий 1957 и 1985 годов, а также познакомят зрителей с фестивальными символами других стран.

Основные мероприятия XIX ВФМС пройдут с 15 по 22 октября в Сочи в Олимпийском парке. Церемонии открытия (15 октября) и закрытия (21 октября) фестиваля состоятся в ледовом дворце "Большой".