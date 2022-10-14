В преддверии фестиваля

Фестиваль пройдет в России с 14 по 22 октября
ТАСС-ДОСЬЕ. 14-22 октября 2017 года Россия примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Он станет третьим фестивалем, проведенным в нашей стране.
Ранее, в Москве состоялись VI ВФМС в 1957 году и XII ВФМС в 1985 году.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о XIX ВФМС.
Заявка на проведение очередного фестиваля в России была подана Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) по поручению президента РФ Владимира Путина. Она была одобрена на сессии Генассамблеи Всемирной федерации демократической молодежи 10 ноября 2015 года в Гаване, окончательно утверждена федерацией 7 февраля 2016 года.
Участниками XIX ВФМС станут более 20 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет - представители общественных организаций, преподаватели, политики и др. (заявки поступили из более чем 180 стран мира). Лозунг фестиваля 2017 года: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".
Обновленная ромашка-эмблема состоит из множества равноценных пикселей, символизируя общность молодежи мира в эпоху информационного общества. Гимн XIX ВФМС сочинил и исполнил российский музыкант и актер Алексей Воробьев. Аранжировку и ремикс создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии Grammy RedOne. На фестивале гимн будет исполнен на русском и английском языках.
Ровно за год до старта XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 14 октября 2016 года, на cмотровой площадке перед зданием МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах были запущены символические фестивальные часы в виде разноцветной ромашки, которые начали обратный отсчет. В верхней части "цветка" находится электронное табло, на котором отображаются дни, оставшиеся до начала фестиваля. На лепестках ромашки размещены название фестиваля, адрес сайта и хештег.
В августе-сентябре 2017 года в Музее Москвы прошла выставка "Три фестиваля", рассказывающая о ВФМС 1957 и 1985 годов и о подготовке к фестивалю 2017 года. На выставке можно было увидеть архивные фотографии, открытки, значки, предметы быта, технику и одежду 1950-х и 1980-х годов. Часть экспонирующихся предметов была собрана в рамках акции "Народный музей фестиваля". Памятные вещи из своих личных архивов предоставили жители Москвы и других городов.
10 сентября 2017 года в 30 российских городах состоялся парад российского студенчества "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов".
В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества. Его участники представят реконструкцию отдельных элементов торжественных шествий 1957 и 1985 годов, а также познакомят зрителей с фестивальными символами других стран.
Основные мероприятия XIX ВФМС пройдут с 15 по 22 октября в Сочи в Олимпийском парке. Церемонии открытия (15 октября) и закрытия (21 октября) фестиваля состоятся в ледовом дворце "Большой".
В рамках фестиваля ежедневно будут работать около 70 различных площадок, где пройдут дискуссии, тренинги, презентации и др. Дискуссионная программа охватит такие темы, как "Культура и глобализация", "Глобальная экономика", "Экономика знаний", "Развитие общественных институтов", "Политика и международная безопасность". В рамках фестиваля состоится Международный молодежный кинофорум, пройдут различные выставки, в том числе посвященная VI и XII ВФМС. В планы входит проведение различных спортивных мероприятий: турниров по велогонкам и мини-футболу, уличному баскетболу, мастер-класса игры в хоккей и др.
Кроме того, в первые фестивальные дни (с 14 по 17 октября) около 2 тыс. иностранных участников примут участие в региональной программе XIX ВФМС, которая организуется впервые. Они посетят города Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Симферополь, Севастополь, Калининград и др. в 15 регионах России.
Председатель Международного организационного комитета XIX ВФМС - Николас Пападимитриу, президент Всемирной федерации демократической молодежи. Председатель российского Оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля - Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
В подготовке мероприятия принимают участие более 200 общественных послов из России и зарубежных стран - представители культуры и спорта, выдающиеся ученые, политики, общественные деятели, журналисты, спортсмены. К проведению фестиваля привлечены 5 тыс. волонтеров из 67 стран мира. Из них порядка 10-15% составляют люди пожилого возраста (самому старшему волонтеру - 85 лет). Организаторы XIX ВФМС решили пригласить "серебряных волонтеров", которые были участниками фестивалей молодежи в 1957 и 1985 годов.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Официальный сайт фестиваля - http://www.russia2017.com/.