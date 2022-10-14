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Добровольцы помогают участникам ориентироваться в городе, вызвать такси, найти гостиницу

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч волонтеров, приехавших на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, уже приступили к своей работе: именно эти добровольные помощники становятся первыми, кого встречают прибывающие в город делегации со всех уголков России и мира, именно они помогают участникам форума сориентироваться в городе-курорте, вызвать такси, найти гостиницу. Встреча гостей на вокзале Так вышло, что фестиваль стартует в не самый погожий день - над Адлером и Олимпийским парком серое от ливня небо, на город спустился туман, тоже серый. Но погоду здесь делают волонтеры в ярких небесно-голубых ветровках с желтыми табличками "Welcome".

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"Наш сектор - ж/д станция, КПП, транспортный хаб. Волонтеры работают по сменам, не стоят весь день. Где-то в две, где-то в три смены. За день проходит 500-600 волонтеров", - рассказывает ТАСС Полина Суслова. Полина уже была волонтером на Олимпийских играх и футбольном Кубке конфедераций, сейчас она координирует работу волонтеров на адлерском вокзале и около него. Даша и Андрей - добровольцы, встречающие тех, кто прибывает на железнодорожную станцию "Олимпийский парк". Даша приехала в Сочи из Тамбова, Андрей - из Твери, но они уже почти местные: прошли курсы обучения и несколько дней помогают приезжающим гостям. "Мы объясняем, что где есть, как найти свой отель, как найти парк аттракционов, поющий фонтан или еще что-то. Некоторые делегации уже приехали и гуляют", - говорит Андрей. Работа в информцентрах Андрей вместе с Дашей помогает гостям фестиваля найти ответы на самые простые вопросы, более же подробную информацию, а также то, что не касается навигации в рамках этого сектора, можно получить на стойке информации. Здесь работают волонтеры специального информационного подразделения. Рабочее место на стойке информации оборудовано ноутбуком, а волонтеры постоянно находятся на связи с координатором. Они тоже прошли специальное обучение. Среди "информационных" волонтеров - Алина, приехавшая из Санкт-Петербурга.