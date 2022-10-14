Встреча гостей на вокзале

Добровольцы помогают участникам ориентироваться в городе, вызвать такси, найти гостиницу
СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч волонтеров, приехавших на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, уже приступили к своей работе: именно эти добровольные помощники становятся первыми, кого встречают прибывающие в город делегации со всех уголков России и мира, именно они помогают участникам форума сориентироваться в городе-курорте, вызвать такси, найти гостиницу.
Так вышло, что фестиваль стартует в не самый погожий день - над Адлером и Олимпийским парком серое от ливня небо, на город спустился туман, тоже серый. Но погоду здесь делают волонтеры в ярких небесно-голубых ветровках с желтыми табличками "Welcome".
"Наш сектор - ж/д станция, КПП, транспортный хаб. Волонтеры работают по сменам, не стоят весь день. Где-то в две, где-то в три смены. За день проходит 500-600 волонтеров", - рассказывает ТАСС Полина Суслова.
Полина уже была волонтером на Олимпийских играх и футбольном Кубке конфедераций, сейчас она координирует работу волонтеров на адлерском вокзале и около него.
Даша и Андрей - добровольцы, встречающие тех, кто прибывает на железнодорожную станцию "Олимпийский парк". Даша приехала в Сочи из Тамбова, Андрей - из Твери, но они уже почти местные: прошли курсы обучения и несколько дней помогают приезжающим гостям.
"Мы объясняем, что где есть, как найти свой отель, как найти парк аттракционов, поющий фонтан или еще что-то. Некоторые делегации уже приехали и гуляют", - говорит Андрей.
Андрей вместе с Дашей помогает гостям фестиваля найти ответы на самые простые вопросы, более же подробную информацию, а также то, что не касается навигации в рамках этого сектора, можно получить на стойке информации. Здесь работают волонтеры специального информационного подразделения.
Рабочее место на стойке информации оборудовано ноутбуком, а волонтеры постоянно находятся на связи с координатором. Они тоже прошли специальное обучение. Среди "информационных" волонтеров - Алина, приехавшая из Санкт-Петербурга.
"К нам можно обратиться по все вопросам: как мне пройти, как мне заселиться, как мне найти мой шаттл? Самый актуальный на данный момент вопрос: как мне попасть куда-то?" - рассказывает Алина.
С иностранными языками у "информационных" волонтеров все в порядке, уверяет она.
"Мы все владеем английским языком, я знаю еще немецкий, есть ребята, которые тоже знают немецкий и французский", - говорит Алина.
Девушка признается, что работа на фестивале - это особый опыт.
"Атмосфера очень крутая. Здесь очень много людей из разных городов, это очень сплачивает, и это здорово. Сразу начинаешь понимать, насколько огромная наша страна и насколько она разная", - делится впечатлениями девушка.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал студенчества, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.