Лидер фракции ЛДПР привел в пример такие города, как Санкт-Петербург, Сочи, Самара

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить парад-карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) летом и не только Москве, но и в других городах России.

"Со всех мест молодежь прибывает [в Москву]. Нужно [карнавал] провести в разных местах: в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Самаре - хороший же город, Самара. И время летнее выбрать", - заявил он на встрече со студентами перед началом парада, который начинается в 15:00 мск. - Зря на осень перенесли, летом - тепло, лучше. Сейчас заболеют все".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тысяч иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тысячи иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тысяч молодых людей из более, чем 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.