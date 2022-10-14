Организатор: фестиваль молодежи может помочь решению глобальных проблем

Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу рассказал ТАСС о концепции фестиваля, его ценностях и задачах
В воскресенье в Сочи откроется XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Форум, на который соберутся 20 тысяч студентов и молодых профессионалов из более чем 180 стран, будет проходить в течение недели в Олимпийском парке. Накануне открытия президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу рассказал ТАСС о главных ценностях фестиваля и о том, как объединение молодых людей со всего мира может помочь в борьбе с глобальным злом - терроризмом.
— Считанные часы остаются до открытия фестиваля в Сочи, гости уже съезжаются. Могли бы вы описать типичного участника фестиваля – кто он и зачем едет на это мероприятие?
— Мы говорим о молодежи, которая приезжает со всего мира, молодежь, которая разделяет идеи мира, солидарности и антиимпериализма, молодежь, которая воодушевлена, потому что она едет в Россию для празднования грандиозного события.
Я говорю многим, что красота этого фестиваля в его участниках. Когда они приедут сюда, они добавят последние краски фестивалю своими голосами, песнями, танцами, участием в дискуссиях, на которых будет обсуждаться наше будущее.
— В Сочи пройдут основные мероприятия фестиваля. Считаете ли Вы сочинскую площадку подходящей для проведения таких масштабных событий?
— В Сочи очень хорошая инфраструктура для организации больших международных мероприятий. Хочу отметить, что традиционно фестиваль проводится в столицах, это то, что помогало мобилизовать людей, потому что, как вы понимаете, в столицу проще добраться. И то, что мы видим сейчас, это 200-процентный интерес, мы видим большое количество ребят, которые приезжают в Сочи.
— Накануне Вы осмотрели объекты, на которых пройдет фестиваль в Сочи. Что Вам особо понравилось, что Вы могли бы отметить?
— Впечатление, что это площадка для большого количества мероприятий, для большого количества взглядов и мнений. Очевидно, что кто-то будет концентрироваться на одних активностях, кто-то - на других. Я сам посещу несколько площадок, которые привлекают мое внимание. С нашей стороны мы призываем молодежь всегда выражать свое мнение корректно, мы предлагаем всем поучаствовать в нашей дискуссионной программе, в ярмарке солидарности. Мы также приглашаем молодежь участвовать в мероприятиях, которые здесь будут проходить. В общем, мы говорим о профессиональной инфраструктуре, мы готовы насладиться тем, что здесь будет происходить.
— Вы были на репетиции церемонии открытия. Понятно, что всего вы рассказать не можете, но приоткройте хотя бы одну тайну – какие темы вы планируете затронуть во время выступления?
— ВФДМ – главный организатор фестиваля, поэтому, в первую очередь, мы будем приветствовать ребят, которые приехали сюда. Во-вторых, главными темами будут единство, молодежь и идеи, на которых и построен сам фестиваль. Самое главное, о чем мы говорим, это мир.
— В этой связи мы не можем не затронуть события последних дней. Вчера вечером стало известно, что Госпогранслужба Украины задержала членов национальной делегации, которые следовали в Сочи для участия в фестивале. Как вы расцениваете такие ограничения в отношении представителей украинской молодежи?
— Это не первый раз, когда Украина предпринимает какие-то попытки, чтобы навредить фестивалю.
Мы были свидетелями того, как примерно месяц назад они звонили людям и призывали не участвовать в фестивале. Мы не отвечали им от лица федерации, просто потому что, с нашей точки зрения, нет смысла разговаривать с фашистскими силами. Мы конечно предполагали, что делегация с Украины столкнется с подобной проблемой. Сейчас они задержаны украинской полицией, и мы понимаем, что это произошло не из-за какого-то уголовного преступления, это случилось из-за их политических и идеологических убеждений, из-за того что они хотели приехать в Россию на фестиваль. Две главные причины, почему они с этим столкнулись: в первую очередь, потому что это делегаты, разделяющие коммунистическую идеологию, во вторую - потому что они хотели посетить мероприятие в России. Успех этого события станет нашим ответом тем силам западного империализма, которые пытаются навредить нашем фестивалю. Мы уверенно выступим против фашизма, империализма и за мир перед людьми, которые пытаются навредить нашему фестивалю и нашей истории.
— Как бы вы могли сформулировать главные идеи, которые объединяют участников фестиваля и которые станут его символом?
— Это фестиваль, который стоит на политических, культурных и спортивных событиях. Люди, которые посещают этот фестиваль, это люди, у которых есть сильные политические и идеологические взгляды, они любят культуру и спорт – у нас есть все и даже больше , чтобы дать мощный сигнал миру. У нас есть командный дух, мы уважаем культуру и традиции, мы можем объединить наши усилия ради будущего мира.
— Считаете ли вы, что фестиваль может стать отправной точкой для диалога мировых лидеров в сохранении мира и борьбы с терроризмом?
— Это то, к чему мы стремимся, потому что любой мировой лидер прислушивается к своим людям. Поэтому, если мы сможем повлиять на молодежь со всего мира в деле борьбы с фашизмом и терроризмом, тогда и лидеры этих стран смогут влиять на ситуацию в мире.