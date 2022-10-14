Организатор: фестиваль молодежи может помочь решению глобальных проблем

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Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу рассказал ТАСС о концепции фестиваля, его ценностях и задачах

В воскресенье в Сочи откроется XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Форум, на который соберутся 20 тысяч студентов и молодых профессионалов из более чем 180 стран, будет проходить в течение недели в Олимпийском парке. Накануне открытия президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу рассказал ТАСС о главных ценностях фестиваля и о том, как объединение молодых людей со всего мира может помочь в борьбе с глобальным злом - терроризмом. — Считанные часы остаются до открытия фестиваля в Сочи, гости уже съезжаются. Могли бы вы описать типичного участника фестиваля – кто он и зачем едет на это мероприятие? — Мы говорим о молодежи, которая приезжает со всего мира, молодежь, которая разделяет идеи мира, солидарности и антиимпериализма, молодежь, которая воодушевлена, потому что она едет в Россию для празднования грандиозного события.

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Я говорю многим, что красота этого фестиваля в его участниках. Когда они приедут сюда, они добавят последние краски фестивалю своими голосами, песнями, танцами, участием в дискуссиях, на которых будет обсуждаться наше будущее. — В Сочи пройдут основные мероприятия фестиваля. Считаете ли Вы сочинскую площадку подходящей для проведения таких масштабных событий? — В Сочи очень хорошая инфраструктура для организации больших международных мероприятий. Хочу отметить, что традиционно фестиваль проводится в столицах, это то, что помогало мобилизовать людей, потому что, как вы понимаете, в столицу проще добраться. И то, что мы видим сейчас, это 200-процентный интерес, мы видим большое количество ребят, которые приезжают в Сочи. — Накануне Вы осмотрели объекты, на которых пройдет фестиваль в Сочи. Что Вам особо понравилось, что Вы могли бы отметить? — Впечатление, что это площадка для большого количества мероприятий, для большого количества взглядов и мнений. Очевидно, что кто-то будет концентрироваться на одних активностях, кто-то - на других. Я сам посещу несколько площадок, которые привлекают мое внимание. С нашей стороны мы призываем молодежь всегда выражать свое мнение корректно, мы предлагаем всем поучаствовать в нашей дискуссионной программе, в ярмарке солидарности. Мы также приглашаем молодежь участвовать в мероприятиях, которые здесь будут проходить. В общем, мы говорим о профессиональной инфраструктуре, мы готовы насладиться тем, что здесь будет происходить. — Вы были на репетиции церемонии открытия. Понятно, что всего вы рассказать не можете, но приоткройте хотя бы одну тайну – какие темы вы планируете затронуть во время выступления? — ВФДМ – главный организатор фестиваля, поэтому, в первую очередь, мы будем приветствовать ребят, которые приехали сюда. Во-вторых, главными темами будут единство, молодежь и идеи, на которых и построен сам фестиваль. Самое главное, о чем мы говорим, это мир. — В этой связи мы не можем не затронуть события последних дней. Вчера вечером стало известно, что Госпогранслужба Украины задержала членов национальной делегации, которые следовали в Сочи для участия в фестивале. Как вы расцениваете такие ограничения в отношении представителей украинской молодежи? — Это не первый раз, когда Украина предпринимает какие-то попытки, чтобы навредить фестивалю.

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