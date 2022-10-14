Гости фестиваля собираются возле спорткомплекса "Лужники" на праздничный концерт, по окончании которого их ожидает салют

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Торжественное шествие участников парада-карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), начавшееся в центре Москвы, подходит к концу. Студенты и иностранные делегаты собираются возле спортивного комплекса "Лужники", где их ждет праздничный концерт, по окончании которого участников ожидает салют, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В шествии приняли участие делегаты из разных стран, которые впоследствии отправятся на фестиваль в Сочи. Вместе с ними по столице прошли российские и иностранные студенты с флагами, представляющими разные вузы России.

По улицам проехали самоходные платформы, олицетворяющие различные уличные праздники мира. Платформы сопровождались волонтерами, одетыми в национальные костюмы разных народов мира.

Так, студенты Московского авиационного института (МАИ) провожали платформу, стилизованную под японский праздник цветения сакуры, держа в руках веточки сакуры и японские национальные зонтики.

Как рассказала одна из студенток 1-го курса МАИ Снежана, принимавшая участие в шествии, для членов ее семьи это не первый карнавал.

"У меня мама ходила на шествие в 1985 году. Тогда она была студенткой 2-го курса медицинского вуза", - поделилась она.

Возможность взаимодействия

Студенты из Эфиопии и Нигера, проходящие обучение в Российском университете дружбы народов (РУДН), рассказали, что сама идея фестиваля и парада в частности им близка.