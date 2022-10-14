В рамках форума пройдут соревнования по футболу, мастер-классы, турниры по экстремальным и компьютерным видам спорта, встречи со знаменитыми спортсменами и легкоатлетический забег

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов открывается в воскресенье в Сочи. Спортивная программа будет включать соревнования по футболу и другим видам спорта, мастер-классы, проведение турниров по экстремальным и компьютерным видам спорта, встречи со знаменитыми спортсменами и легкоатлетический забег.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Участниками фестиваля станут представители общественных организаций, преподаватели, политики. Почетной гостьей фестиваля станет генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура. В рамках фестиваля запланирована обширная программа, посвященная предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, в частности, в Сочи пройдет тематический мини-футбольный турнир, финал которого запланирован на 21 октября.

Организаторы фестиваля организуют почти два десятка спортивных площадок. Среди них будет интерактивная зона ралли-марафона "Шелковый путь", зоны уличного баскетбола, воркаута, танцевального спорта и акробатического рок-н- ролла, национальных видов спорта, а также экстремальных дисциплинах, где можно будет попробовать свои силы практически во всех современных урбанистических видах спорта. Будут оборудованы площадки для массового катания на коньках и мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, демонстрационная зона боевых искусств.

Зона ГТО и компьютерного спорта

Отдельные площадки будут оборудованы для любителей настольного тенниса, шахмат и других настольных игр, а также для коллективных тренировок. Состоится турнир по велогонкам, причем двухколесные средства во время соревнований будут вырабатывать энергию, которой после можно будет подзарядить гаджеты. На специальной площадке участники смогут сдать нормативы ГТО. Организована и интерактивная зона компьютерного спорта.

Среди главных событий фестиваля - легкоатлетический забег на 2017 или 4000 м по трассе "Формулы-1" в понедельник. Во вторник урок мотивации проведут олимпийские чемпионы Александр Карелин и Елена Исинбаева. Шоу-заезд "Экогонка" и шахматный сеанс одновременной игры вслепую пройдут 18 октября, выступление команды по футбольному фристайлу - 20 октября.

Накануне в Москве состоялся международный парад- карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Церемония открытия состоится 15 октября в сочинском ледовом дворце "Большой", закроется фестиваль 21 октября.

Первый фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге под девизом "Молодежь, объединяйся, вперед к будущему миру!" В 1957 и 1985 годах фестиваль принимала Москва, четыре года назад молодежный форум состоялся в столице Эквадора Кито.