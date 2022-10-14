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Министр спорта Павел Колобков во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи напомнил, что нормы ГТО можно будет сдать в рамках фестиваля

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Более 7 млн человек зарегистрировались на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщил в воскресенье во время встречи с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) министр спорта РФ Павел Колобков. "ГТО - это наш основной проект в массовом спорте. Впервые ГТО появился в 20-е годы прошлого века. И в 2014 году мы его возродили. И сегодня мне сообщили, что более 7 млн человек зарегистрировались на сайте ГТО", - сказал Колобков.