Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 11:19
Более 7 млн человек зарегистрировались на сайте ГТО
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министр спорта Павел Колобков во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи напомнил, что нормы ГТО можно будет сдать в рамках фестиваля

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Более 7 млн человек зарегистрировались на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщил в воскресенье во время встречи с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) министр спорта РФ Павел Колобков.

"ГТО - это наш основной проект в массовом спорте. Впервые ГТО появился в 20-е годы прошлого века. И в 2014 году мы его возродили. И сегодня мне сообщили, что более 7 млн человек зарегистрировались на сайте ГТО", - сказал Колобков.

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Он отметил, что на ВФМС есть несколько спортивных площадок, в том числе и для сдачи ГТО.

Спустившись со сцены, министр "дал пять" участникам фестиваля и сделал с ними несколько селфи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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